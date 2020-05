Cozinhar já é uma terapia incrível, e para muitas pessoas tem sido uma alternativa de distração e diversão durante o período de isolamento. Os cozinheiros de plantão estão cada dia mais ousados em seus preparos. O chef Melchior Neto ensina a receita da pizza frita. Bora botar a mão na massa e fazer essa delicia?

Ingredientes:

Massa

– ½ kg de farinha de trigo;

– 1 gema;

– 2 batatas médias cozidas sem casca e espremidas;

– 1 sachê de fermento seco;

– 1 xícara (café) de azeite;

– 1 colher (chá) de sal;

– 1 colher (sopa) de açúcar;

– 1 xícara (chá) de leite morno;

– 1 litro de óleo para fritar.

Recheio:

1 xícara de molho de tomate;

200g de mussarela ralada.

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes da massa em uma tigela e adicionando por último a farinha de trigo, mexendo até ficar mais firme. Transfira para uma bancada e continue com as mãos até que a massa fique lisa. Coloque novamente na tigela com um pouco de farinha e deixe crescer coberta com um pano até que dobre de tamanho.

Transfira novamente para a bancada enfarinhada e divida em 15 bolinhas, abra com o rolo com mais ou menos 15 cm de diâmetro e com uma colher espalhe pouco molho, em seguida o recheio, dobre e use a clara como cola. Frite em óleo não muito quente para não correr o risco de queimar.

Serviço:

Gema Restaurante – Delivery

Rua das Paineiras, 378 – Jardim, Santo André

(11) 4436-3773