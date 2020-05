O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) lançou a Campanha do Agasalho 2020 na última quarta-feira (27). As doações poderão ser feitas presencialmente na sede da ACSP, em suas 15 distritais, em postos volantes espalhados pela capital ou em dinheiro pelo site campanhadoagasalho2020.com.br.

Neste ano, em vista da redução de mobilidade proposta pelo governo do estado como forma de conter o avanço da pandemia do coronavírus (Covid-19), o CMEC está aceitando doações em dinheiro, pela página da internet. A quantia será usada na compra de agasalhos e cobertores para comunidades sem situação de vulnerabilidade e risco social e para pessoas em situação de rua. O site também terá atualizações diárias dos locais onde serão colocadas as caixas para doações.

“Estamos em um ano atípico e muito difícil para todos, em virtude do isolamento, e precisamos ajudar ainda mais os menos favorecidos, que já estão passando frio neste outono, que veio para valer”, diz a presidente do CMEC, Ana Claudia Badra Cotait.

Ela explica que, para aqueles que não puderem fazer as doações presenciais, podem fazê-las em dinheiro, com uma cota mínima de R$ 20. Além disso, que a campanha no interior do estado será apenas online. “Vamos arrecadar o dinheiro nessas cidades e os agasalhos e cobertores comprados serão distribuídos para esses municípios. ”

Em 2019, foram arrecadadas 25 mil peças entre blusas, jaquetas, calças, cobertores e luvas. Para 2020, Ana Claudia espera que a crise provocada pela pandemia estimule ainda mais a solidariedade. “Agora as dificuldades são ainda maiores, mas gostaria de pedir às pessoas que colaborem, esvaziem seus armários e encham seus corações com o calor humano para ajudar aqueles que precisam. Colaborem!”, finaliza.

Serviço:

Campanha do Agasalho 2020 do Conselho da Mulher Empreendedora da ACSP

www.campanhadoagasalho2020.com.br