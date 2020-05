Para manter a rotina no isolamento social, Márcio Perrote, orientador educacional do Colégio Franciscano Pio XII, instituição de educação localizada no bairro do Morumbi, dá algumas dicas para continuidade das atividades escolares e para aproveitar o tempo em casa. Confira:

– Siga uma rotina: tente manter uma rotina, dentro de casa, similar com o que teria no colégio;

Acorde cedo: mantenha um hábito saudável de sono, com hora para dormir e acordar;

Estabeleça prioridades: defina o horário de estudos com começo e fim, como acompanhamento das aulas, realização das tarefas, participação nas videoconferências, etc. Para isso, é preciso fazer um planejamento da semana e do dia, para não se perder;

Separe os horários de estudo e de lazer: divida seu dia com horários para manter o foco nas tarefas;

Realize pausas frequentes: um descanso entre uma aula e outra é válido para espairecer;

Faça uma atividade física: realize pausa diária para realizar atividade física;

Vista-se para os estudos: não fique de pijama. A atitude mental é fundamental para levar a sério a rotina de trabalho;

Mantenha contato, mesmo que virtual: as relações sociais devem ser mantidas.

Conectar-se com colegas pode ajudar a tirar dúvidas e trocar conhecimento e

informação.

Aproveite melhor o tempo durante a reclusão

O orientador também dá dicas para aproveitar o tempo durante a quarentena. São elas:

Aprenda algo novo: use o tempo que antes estaria em deslocamento pela cidade para aprender ou realizar algo novo;

Aproveite a companhia da família: valorize momentos, desconecte-se dos eletrônicos e priorize tempo com a família, como as refeições, conversas e nos afazeres da casa;

Faça coisas prazerosas: encontre uma diversão, como ler e assistir a filmes e séries;

Envolva-se com alguma ação filantrópica: ofereça ajuda virtual, apoie alguma iniciativa solidária, protagonize pequenas ações cooperativas.

Fonte: Márcio Perrote, orientador educacional do Colégio Franciscano Pio XII (Rua Colégio Pio XII, 233 – Morumbi; www.pioxiicolegio.com.br)