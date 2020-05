A Subprefeitura do Butantã está se empenhado na melhoria da região da praça Flora Rica e da rua Corveta Camacuã, através da entrega de serviços de zeladoria de diferentes categorias. A praça Flora Rica recebeu na última semana a sua regular manutenção das áreas verdes, contando com uma limpeza e o com o corte de grama.

O córrego Corveta Camacuã, que leva o nome da mesma rua onde fica localizado, recebeu a pouco tempo os serviços de outra equipe de zeladoria, essa que por sua vez executou toda a limpeza e manutenção do córrego. O córrego recebe com frequência os serviços da Subprefeitura do Butantã.

Além disso, vale mencionar, que o córrego Corveta Camacuã foi despoluído recentemente em um trabalho conjunto entre a Sabesp e a Subprefeitura do Butantã. Sendo um dos grandes exemplos de trabalho local, onde a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado conseguiram êxito somando seus esforços.

Falando da rua Corveta Camacuã, essa está recebendo novas calçadas no seu canteiro central, permitindo neste novo passeio público uma melhor caminhada, para aqueles que gostam de se exercitar bem pertinho da natureza.

“A Subprefeitura do Butantã está intensificando toda a zeladoria e melhorias da região da praça Flora Rica, preocupada sempre em beneficiar a vida do cidadão. Esse é o governo Bruno Covas, plantando respeito para colher cidadania”, disse o Subprefeito do Butantã, Paulo Vitor Sapienza, em entrevista ao Grupo 1 de Jornais.