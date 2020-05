A partir de hoje (22), começa a temporada de sopas na Ceagesp. Desta vez, também pelo drive-thru. Com entrada de veículos pelo Portão 3, numa faixa exclusiva para acesso às sopas, o público compra e retira sem sair do carro. O Festival de Sopas Ceagesp pelo drive-thru vai funcionar às sextas-feiras, sábados e domingos, das 18h às 23h, até o final de agosto. O pagamento será preferencialmente por cartões ou outros dispositivos de pagamento por aproximação, tendo em vista a segurança do público e dos funcionários.

Quem preferir receber as sopas em casa, também pode recorrer ao aplicativo iFood. Também é possível pedir sopas pelo site dos Festivais Ceagesp e pelo WhatsApp. Para retirada, o público pode ir aos postos avançados na Vila Ipojuca (região da Ceagesp), Santana e Guarulhos. Novos postos avançados do Festival de Sopas devem ser implantados na cidade e na Grande São Paulo ainda nesta temporada. Isso vai ampliar a área de cobertura de entregas pelo iFood de sopas quentes e para retirada pessoalmente.

Nesta temporada, a tradição das sopas na Ceagesp permanece, mas dentro desta nova realidade a que todos estamos tendo de nos adaptar. O drive-thru no Entreposto da Ceagesp na Vila Leopoldina, onde acontecem os festivais presencialmente, vai garantir um pouco da nostalgia do evento, tradição do inverno paulista desde 2009, em meio à pandemia.

Postos avançados

O primeiro posto avançado de delivery dos Festivais Gastronômicos Ceagesp foi montado na Vila Ipojuca, região da Ceagesp. O segundo foi instalado na cidade de Guarulhos. O mais recente está localizado no bairro de Santana. A área de cobertura dessa unidade abrange bairros da zona norte, mas alcança ainda localidades na zona leste e da região central da cidade.

Novidades no cardápio

A estrela do cardápio continua sendo a Sopa de Cebola mais famosa da cidade. Tradição na Ceagesp há mais de 50 anos, o público recebe em casa até a versão gratinada deste prato, que era servido no antigo restaurante que funcionou no Entreposto da Ceagesp na capital de São Paulo, na Vila Leopoldina. Uma embalagem especial conserva a temperatura e o sabor exclusivo dessa iguaria.

Dá para receber em casa ainda vários sabores de sopas. No cardápio do delivery estão Creme de Pinhão com Cream Cheese, Creme de Abóbora com Gengibre, Fondue de Queijo com Brócolis, Caldo Verde, Minestrone e Canja de Galinha, entre outros sabores.

Mas, assim como o evento presencial, o delivery e o drive-thru do Festival de Sopas Ceagesp também terão novidades no cardápio toda semana. Para acompanhar tudo o que acontece no evento, o público precisa ficar atento às informações do site e das mídias sociais dos Festivais Gastronômicos Ceagesp.

Serviço

Festivais Gastronômicos Ceagesp

Na região da Ceagesp

Das 11h às 23h, todos os dias; iFood ou pelo site https://deliveryapp.neemo.com.br/delivery/3861/menu

WhatsApp: (11) 94081-2910

Retirada: rua Toneleiro, 302 – Vila Ipojuca

Drive-Thru, das 18h às 23h: av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946 – Vila Leopoldina

Em Santana

Horário: das 17h às 23h – (Todos os dias)

iFood ou retirada: rua Carlos Escobar, 95 – Santana

Em Guarulhos

Horário: das 17h às 23h – (Todos os dias)

iFood ou retirada: rua Judith Queiroz Morais, 63 – Vila Almeida, Guarulhos