Os restaurantes Consulado da Bahia (rua dos Pinheiros, 534) e Baiano de Dois (Praça Benedito Calixto, 189), especializados na gastronomia baiana, estão se preparando para suprir a demanda do feriadão prolongado. Os restaurantes trabalham o delivery via iFood, direto nos restaurantes e principalmente via retirada, com desconto de 10%.

Nos cardápios, especialidades do mar ao sertão. O Acarajé (porção com 4 por R$ 47,90) e as Moquecas (Moqueca Mista de Camarão e Pescada, com arroz, pirão e farofa amarela; R$ 182) são os mais pedidos. Além dos tradicionais Bobó de Camarão (R$ 209) e Baião de Dois (R$ 120), a exclusiva Carne de Sol de Mignon (com banana da terra grelhada, purê de aipim, arroz, farofa de feijão de corda e manteiga de garrafa; R$ 139) aparece como opção. Os pratos são generosos e servem bem duas pessoas.

Pedidos e retirada:

Consulado da Bahia: Rua dos Pinheiros, 534; (11) 3085 3873;

Baiano de Dois: Praça Benedito Calixto, 189 (11) 2476 4546