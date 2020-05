Impactada pela crise do coronavírus, a Chicken in House, liderada pelo CEO John Lenon, teve que tomar medidas para manter seu funcionamento. O modelo de entregas em casa é a principal estratégia da empresa diante da atual situação para manter clientes satisfeitos e franqueados faturando.

“A Chicken in House sempre foi muito forte no delivery, nascemos disso, então estamos muito fortes nesse momento. Nosso grande diferencial e estratégia durante a pandemia é oferecer um serviço de entrega com excelência ainda maior, com motoboys treinados para atender os clientes da melhor maneira”, conta Lenon, que aproveita para dar algumas dicas para empresários que estão iniciando no delivery.

Planeje o investimento: o ideal é que você comece pequeno e vá crescendo aos poucos. Inicie operações menores e na sua região. Com tudo certo, entre em aplicativos especializados em delivery;

Redobre os cuidados: os cuidados com os entregadores e colaboradores precisam ser redobrados, além de sempre estar abertos a ouvi-los e a tranquilizá-los, pois eles são responsáveis por levar alimentos a hospitais, casas e serviços essenciais. Isso acaba sendo muito motivacional;

Tenha embalagens inteligentes para manter a qualidade do seu produto: no caso de alimentação, é muito importante que o prato chegue quente, sem perder a qualidade e pronto para consumo;

Fidelize os clientes: ofereça um serviço de alto nível, crie promoções, códigos de descontos, brindes para determinados valores de compra, cartinhas escritas à mão;

Invista nas redes sociais: com as pessoas em casa, as redes sociais estão com a audiência ainda mais potencializadas. Então, invista em posts, lives e parcerias para divulgar o seu negócio e alavancar as vendas por delivery.

Fonte: John Lenon, CEO da Chicken in House (https://chickeninhouse.com.br)