Ciclista da cidade se articulam para solicitar a ampliação de ciclovias de forma temporária ao longo do período da quarentena. Além da utilização por entregadores, o transporte também auxilia o deslocamento individual, minimizando o contato nas calçadas.

A Ciclocidade divulgou em seu boletim a iniciativa para a ampliação das ciclovias temporárias. “Articulada pelo SampaPé e com apoio da Ciclocidade e outras organizações da sociedade civil, uma campanha está pressionando a Prefeitura de São Paulo para criar um plano emergencial de abertura de ruas para a mobilidade ativa durante a pandemia do coronavírus”, informava o texto.

De acordo com matéria divulgada no site G1, a Prefeitura não respondeu sobre a questão. Teria apenas reforçado sobre as obras de ciclovias que já estão em andamento.

“Com exemplos em diversas cidades ao redor do mundo, temos visto a bicicleta e o caminhar sendo pautados por políticos e lideranças como soluções para conter a contaminação da doença e tornar a mobilidade da cidade mais eficiente. Pouco até agora foi feito na capital paulista nesse sentido, e entendemos que é preciso um plano mais ambicioso para estimular as pessoas a optarem pelos modos ativos de deslocamento e assegurar proteção e espaço para esses modais”, justifica o texto da Ciclocidade.

O site da campanha disponibiliza um modelo de email e dispõe de um envio automatizado para o prefeito Bruno Covas e o Secretário de Mobilidade e Transporte, Edson Caram. A iniciativa pode ser acessada em http://www.ruasativaspandemia.bonde.org/#block-26999.

No link, o movimento afirma querer “espaço das ruas para deslocamentos a pé e de bicicleta em segurança durante a pandemia da Covid-19. Diversas cidades do mundo já estão destinando o espaço das ruas para ampliar calçadas – criando mais área para caminhar – e para criar ciclovias temporárias. Essas transformações proporcionam melhores condições de distanciamento social para que as pessoas que precisam circular durante a pandemia, façam de forma segura e digna”.

O site é assinado por um conjunto de organizações e iniciativas, articulada pela ONG SampaPé!. Fazem parte da campanha a Minha Sampa, o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo, a Ciclocidade, o Instituto A Cidade Precisa de Você, o Instituto Aromeiazero, o Instituto Corrida Amiga, o coletivo Metrópole 1:1, a Cidadeapé – Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo e a Cidade Ativa.