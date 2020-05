A quarentena instituída para aumentar o isolamento social fez com que muitas partes mais frágeis na cadeia produtiva ficassem expostas. Deste modo, começaram a surgir ações para amenizar os problemas deste setor da população. Os atos partem de indivíduos e empresas.

Heróis da Saúde

Para auxiliar na proteção do setor de saúde, dois empresários se uniram na fabricação e distribuição de máscaras protetoras. A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais conversou com Adriano Reis e André Fernandes, que estão com a ação “Heróis da Saúde”.

Gazeta de Pinheiros – Como surgiu a iniciativa da colaboração?

Heróis da Saúde – A ação “Heróis da Saúde” surgiu em São Paulo, por iniciativa de Adriano Reis, proprietário da Ferramentaria Reis, que é uma microempresa localizada no Parque Arariba, com 150 m² de área e que atende seus clientes há mais de 10 anos. No princípio da pandemia de coronavírus, ao se deparar com uma foto de seu irmão, que trabalha na área da saúde na região norte de Minas gerais, utilizando um pote do doce improvisado e transparente como escudo facial, pensou que poderia fazer melhor.

Sua intenção era distribuir gratuitamente 10 mil Face Shields (Viseiras ou Escudos Faciais) para profissionais que atuam na área da saúde. Após uma conversa com André Fernandes, seu amigo, vizinho e apoiador da campanha, e com a grande procura deste tipo de EPI, buscaram apoio de empresas e doadores, e ampliaram a meta para 100 mil unidades criando então a campanha “Heróis da Saúde”, que teve apoio de familiares, amigos e muitas empresas. A Adriana Fernandes (@maemdobro2, no Instagram), esposa do André, foi responsável pela campanha digital, criando vídeos e até o nome, o que deu visibilidade e amplitude ao trabalho. Neste momento já foram entregues 108 mil Face Shields a instituições públicas de saúde. Adriano então abriu sua ferramentaria que estava fechada por conta da pandemia respeitando todas orientações do Ministério da Saúde para proteção dele próprio e de seus colaboradores (André Reis, André Souza, Cassio Alvez e Vitor Argolo) e fabricaram um molde para fabricação das tiaras que são usadas nos Face Shields. Em paralelo, buscaram fornecedores para as viseiras feitas de material PET reciclado e com isso começaram a montar os escudos faciais (Face Shields). Junto à campanha digital foi criado um e-mail para que os hospitais e doadores pudessem entrar em contato com a campanha (heroisdasaude@hotmail.com), tivemos o apoio de algumas mídias como a Gazeta de Pinheiros, que divulgou o projeto sem custo em seus veículos de comunicação, assim como o Jornal da Record e a apresentadora Claudete Troiano em seu programa ‘Santa Receita’. Essas ações impulsionaram a divulgação para estes os hospitais começassem a entrar em contato. E o resultado é que o projeto já entrou em mais de 100 instituições.

GP – Quais foram as ações feitas e qual foi o público beneficiado?

HS – Algumas das instituições que receberam os escudos faciais da campanha como doação: Hospital São Paulo; Hospital das Clinicas; Hospital Municipal de Nazaré; Hospitais do Vale do Jequitinhonha; Hospital Municipal do M Boi Mirim; Hospital Pirajussara; Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis; HE Hospital de Alagoas; Hospital Tatuapé; Hospital Samaritano; Santa casa de São Paulo; Hospital Le Fort; Hospital de Risoleta; Hospital Grajau; Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul; UBS Vila Ede; Hospital Stella Maris; Hospital Municipal de Aparecida do Taboado; Hospital São Sebastião; Centro de Saúde Irmã Dulce; Hospital Prato Valadares; Hospital Maternidade João Carlos Meireles Paulilo; Escola Paulista de Medicina; Hospital Publico Angra dos Reis; Hospital Bandeirantes; Hospital Campo limpo; Hospital Regional Do Litoral Norte; Hospital Regional De São José Dos Campos; Hospital Regional De Registro; Hospital Regional De Itanhaém; Hospital Municipal De Tabatinga; Movimento Juntos Por Araçatuba; Movimento Floripa Mil Grau; Hospital das Clinicas Luzia de Pinho Melo; Hospital e Maternidade Municipal Dr Odelmo Leão Carneiro; Hospital Estadual de Diadema; Hospital Geral de Guarulhos; Hospital Geral da Pedreira; Hospital Geral de Pirajussara; Hospital Municipal de Barueri; Hospital Municipal de Campanha do Anhembi; Hospital Municipal de Parelheiros; Rede Butantã; Rede Vila Maria Vila Guilherme; Hospital Municipal Dr. Jose Carvalho Florence; Hospital Municipal Vereador Jose Storopoli; Hospital Regional de Sorocaba – Bata Branca; Hospital Universitário de Taubaté; Pronto Socorro Municipal de Taboão da Serra; SIM Jacareí; UAIs Uberlândia; Hospital Estadual de Sumaré; UPA Taboão da Serra.

GP – Há mais ações sendo encaminhadas?

HS – Após atingirmos a meta de 100 mil escudos (na verdade, chegaremos ao redor de 110 mil doados), concluiremos a ação. Caso algum empresário ou famoso que tenha condições de bancar a campanha tenha interesse em ajudar, poderíamos reconsiderar, dando amplitude ao projeto, tendo em vista fornecedores e logística. Porém, a princípio, estaríamos terminando a mesma. Recebemos muito apoio, porém tivemos que investir bastante tempo e recursos financeiros nesse projeto, o que está sendo muito gratificante para nós. Para fabricarmos mais 100 mil escudos precisaríamos de aproximadamente R$ 100 mil, sem logística incluída.

GP – Quem quiser auxiliar, como deve proceder?

HS – Por favor, entrar em contato pelo e-mail da campanha: heroisdasaude@hotmail.com

Enel apoia doação de cestas básicas

A Enel Distribuição São Paulo apoia a doação de 179 cestas básicas para as famílias de crianças matriculadas no Centro Educacional Infantil Luz e Lápis, na zona sul de São Paulo. A segunda entrega foi feita no último dia 15 por prestadores de serviço – remunerados e voluntários – diretamente na casa das crianças com a finalidade de reduzir o fluxo de pessoas na retirada de cestas e kits presencialmente, além de ajudar as famílias com dificuldades financeiras que não podem se locomover até a unidade Santo Amaro do centro educacional.

Além das cestas, que contêm produtos como arroz, feijão, leite, macarrão, fubá, entre outros, também serão entregues kits de limpeza e higiene e kits educativos culturais, que já contemplam as determinações do Ministério da Educação para a primeira infância nesse período de pandemia. A entrega das cestas básicas é parte de um grande esforço para reduzir o impacto social e econômico causado pelo novo coronavírus.

A ação faz parte da campanha intitulada “Gratidão de mão em mão – um sentimento em movimento” que está aberta a doações de empresas e pessoas físicas. Os interessados em fazer doações ao projeto devem acessar benfeitoria.com/luzelapis2020.

A Enel apoia projetos voltados à educação de crianças e jovens, em linha com os compromissos assumidos com a Agenda 2030 da ONU e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 – Educação de Qualidade. A distribuidora é mantenedora das duas unidades do Centro Educacional Infantil Luz e Lápis, que atendem, gratuitamente, a crianças de 1 a 5 anos, pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, 204 crianças são atendidas pela instituição. Ao todo, o projeto beneficia 242 pessoas.