A Prefeitura, por meio da Subprefeitura Pinheiros, está realizando obra emergencial na Praça Amundsen, na zona oeste, onde houve movimentação de talude entre a rua Pau Brasil e a praça. Na ocasião, a Defesa Civil esteve no local e enviou uma equipe de obras da regional e da Assessoria Técnica de Obras e Serviços (Atos), da Secretaria das Subprefeituras, para que fosse realizada vistoria. Os trabalhos de manutenção tiveram início depois que a autorização foi publicada no Diário Oficial.

“Houve uma movimentação na matriz do solo e começamos a recuperação o mais breve possível”, explicou o subprefeito de Pinheiros, Acacio Miranda.

A parte de projeto, topografia e soldagem já foi 100% concluída. A terraplanagem e limpeza da área estão sendo finalizadas. De acordo com a subprefeitura, nenhuma vegetação sofreu danos. Foram removidas apenas as árvores mortas. Os exemplares que estavam com as raízes expostas foram cobertos para ganharem sobrevida.

O acabamento terá o asfalto refeito na rua Pau Brasil, com a calçada recuperada e o guarda-corpo reinstalado. O término da obra está prevista para o mês de julho.