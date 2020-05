A tradição da Gazeta de Pinheiros na região continua frutificando sua relação com a comunidade. O resultado de muito trabalho se reflete nas conquistas acumuladas e nas palavras de seus leitores.

Como hoje, desde sua primeira página trazia matérias sobre o cotidiano do bairro e sempre apontava as demandas da população. Fundada pelo jornalista Durval Quintiliano de Oliveira, teve como primeiro editor o jornalista Oduvaldo Donnini. Anos mais tarde, Donnini assumiria a Gazeta de Pinheiros com o Grupo 1 de Jornais, também responsável pela publicação do Jornal do Butantã, Morumbi News, Tribuna de Santo Amaro e São Paulo News.

No dia 4 de maio de 1956, começava a circular a primeira edição, na época tabloide e carinhosamente chamada de “Gazetinha”. Fundada para garantir que as demandas da população fossem ouvidas, o jornal acumula as maiores conquistas junto com a comunidade.

Ao lado da população e sempre ouvindo os leitores, o jornal leva a público as reivindicações para que o bairro cresça e se desenvolva cada dia de um modo melhor. Desde a primeira edição, a Gazeta e o bairro de Pinheiros caminharam e cresceram juntos. Mais do que um simples periódico de notícias, ele se transformou em um documento histórico na pesquisa pela identidade do bairro, de seus locais e moradores, com a trajetória marcada pelo idealismo em prol do desenvolvimento da região.

A seguir, alguns das centenas de depoimentos que

chegaram nesta semana de aniversário da Gazeta de Pinheiros

“A Gazeta de Pinheiros pratica jornalismo imparcial, focado na cultura e nos interesses do nosso querido bairro de Pinheiros. Um exemplo do bom jornalismo, raro atualmente no nosso país. Parabéns!” – José Carlos Leoni

“Parabéns!” – Beth Bucker

“Parabéns ao Grupo 1 de jornais. Vida longa!” ­­– Raffaello Colabgelo

“Parabéns ao Grupo 1 de Jornais, tradicional em nossa região.” – Silvana Fernandes Maciel

“Que lindo trabalho! Admiração! Parabéns a todos os envolvidos.” – Dzian Alen Ricioli

“O bom dos jornais de bairro é não serem tendenciosos. Geralmente colocam a notícia como ela é!” – Eliane Rasquel

“Parabéns pelo reconhecimento!” – José Guimar Júnior

“Parabéns, sempre respeitando a região, com uma presença muito atuante.” – Hervaldo Pires

“Meu primeiro emprego foi através deste jornal. Parabéns! Nosso veículo de informação importantíssimo!” – Darcel Fran

“Parabéns ao jornal e aos envolvidos! Importante meio de comunicação, dando informações à comunidade e voz às reivindicações dos moradores do bairro!” – Jose Roberto Cerrato

“Nasci e cresci com a Gazeta de Pinheiros e agradeço a toda informação e serviços que tornam o bairro uma rede pertencimento e resiliência em todos tempos. Parabéns! Bravo e Avante! Século XXI com vocês sempre!” – Ângela Dias

“Parabéns! E obrigada por sua contribuição à qualidade de vida no bairro.” – Susan Santak

“64 anos! Que maravilha! A Gazeta de Pinheiros, Donnini, Durval, sempre fizeram parte das nossas vidas, durante esse tempo todo, caminhando lado a lado, informando, educando e orientando toda nossa comunidade. Parabéns!” ­Cássio Calazans de Freitas, presidente da SAVIMA-Soc. Amigos de Vila Madalena. *Nota da Redação: Chico Calazans, pai de Cássio, sempre participou da Gazeta e da vida da comunidade, como grande amigo e líder da região

“Parabéns! Muito obrigada pelas informações e artigos que representam a voz dos moradores do bairro.” – Ana Paula Novo

“Sr. Donnini, meu ídolo, meu professor. A cada dia tenho mais admiração e apreço. Seja feliz e desfrute seus dias com muitas alegrias e saúde.” – Wanderley Tonetti

“Parabéns Donnini, esteio do jornalismo independente. Abraços.” – Francisco De Filpo Neto

“Parabéns família Donnini! Sucesso!” – Claude Tillier

“Parabéns! Vida longa à Gazeta!” – Marta Bravo

“Parabéns, família Donnini” – Rodolfo Mason

“Parabéns, Donnini. Parabéns, Gazeta de Pinheiros!” – Thomaz Alberto Schetty

“Parabéns, família Donnini!” – Oduvaldo Ribeiro dos Santos

“Parabéns aos meus queridos amigos Oduvaldo Donnini, Ana Lúcia e Wilson Donnini pelo 64o. Aniversário da Gazeta de Pinheiros, que ao longo desses anos vem prestando relevantes serviços as regiões de sua atuação.” – Teruo Yatabe

“Parabéns ao Sr. Oduvaldo, Ana Lúcia, Rogério (‘Pélo’), Wilson (‘Chu’) e a saudosa Vera. Linda família” – Wagner Ribeiro

“Parabéns. 64 anos em defesa da cidade de São Paulo.” – Carlos Magno Gibrail

“Parabéns a todos da família, principalmente ao jornalista Dr. Oduvaldo Donnini.” – Marco Antonio Mazzieri

“Sr. Oduvaldo Donnini, todos vocês são fantásticos.” – Carlos Brazolin

“Parabéns aos queridos amigos.” – Jupiter Pedraza

“Parabéns à família Donnini. Muito Sucesso Sempre!” – Jorge Nunes

“Gazeta de Pinheiros, colaborando e informando a região com excelência e profissionalismo!” – Regiane Ferraz Vignoni

“Sensacional. Parabéns é pouco. Grande abraço.” – Marcelo Sanazar

“Parabéns, amigos, pela importante marca nessa época de descrédito da imprensa tradicional. Vocês são exemplos a serem seguidos!” – Wanderley Medeiros

“Saudades, trabalhei aí como fotógrafo, meu primeiro emprego.” – Victorio Gallo

“Parabéns, meu amigo. Muita luta e dedicação. Abraços.” – Cesar Foffá

“Parabéns à família Donnini prestando serviço todos esses anos à população paulistana.” – Luiz Dias

“Parabéns à família, que venham muitos mais pela frente.” – Carlos Filizzola

“Parabéns, amigos! Muitos anos mais!” – Sergio Flemming

“Que orgulho! Parabéns Ana, Oduvaldo, Wilson e família Gazeta.” – Ana Paula Freitas

“Parabéns pela obra da família Donnini.” – Djalma Jose Herrera de Barros

“Parabéns, orgulho de toda família Donnini. Um grande abraço a todos e bastante saúde.” – Jose Wilson Teixeira Quartim

“Parabéns, Dr. Donnini! Uma vida dedicada à cultura e justiça.” – Claudia Totoli

“Donnini, sempre disparando ‘smashes’ nas quadras e nas páginas dos jornais. Parabéns.” – Helio Carvalho

“Que legado extraordinário e notável o Dr. Oduvaldo Donnini nos possibilita! Abraços.”– Antonio Carlos Fenolio

“Parabéns pelo belo trabalho de jornalismo, Donnini e família.” – Rocha/Madelene

“Olha que marco. Quanta luta envolvida nessas décadas. Parabéns pela resiliência.” – Deise Sabbag

“Parabéns à família Donnini por este patrimônio de democracia e comunicação.” – Américo Pocci

“Parabéns ao sr. Donnini por suas duas belas criações: a querida família e o útil meio de comunicação.” – Armando Galhardo Guerra

“Parabéns à família Donnini, representada pelo seu pioneiro e patriarca sr. Oduvaldo. O jornalismo é um dos pilares da democracia e que tão bem foi e está representada pelos ‘Donnini’s’. Nosso orgulho!” – Nilson Dias Vieira

“O primeiro jornal que li, ainda bem garoto, foi a Gazeta de Pinheiros! Anos depois consegui meu primeiro emprego lendo os classificados do jornal. Parabéns ao pioneiro jornal de bairro. Dedicação e perseverança! Parabéns!” – Walter Jiro Okazaki

“Parabéns! O jornal confunde-se com o bairro.” – Luiz Fernando Graziano

“Na edição passada, uma bela história! Parabéns pelos 64 anos.” – Angelo

Nota da Redação: também recebemos mensagens de congratulações de centenas de moradores, leitores e simpatizantes da Gazeta de Pinheiros, aos quais agradecemos o carinho neste 64 anos.