Uma obra em um edifício na rua Cardeal Arcoverde causou a denúncia de um vizinho. Os barulhos constantes são a origem do transtorno. Segundo a denúncia, são mais de 15 horas de obras por dia.

“Hoje finalmente consegui denunciar a obra irregular do prédio localizado na rua Cardeal Arcoverde 1745/1749, que ocorre há 15 anos, sem parar, praticamente, de domingo a domingo, das 7 da manhã até às 22h, 15 horas de obras por dia, não tem ser humano algum neste mundo que aguente conviver com tanto barulho diário vindo de apenas um lugar. Neste exato momento há pelo menos umas 5 pessoas fazendo barulhos diferentes. Denunciei no 156 e espero que eles tomem uma bela de uma multa violenta”, comentou.

O morador ainda solicitou que quem mais se sentisse incomodado também procurasse os devidos canais de reclamação. “Se alguém que mora na região ou próximo a ele puder ajudar denunciando também pelo site ou pela central 156 eu agradeço e muito, porque ninguém merece, nem um prédio em construção faz tanto barulho em um dia e por várias horas interruptas. Já tentei diversas vezes falar com a administradora, mas só atende a secretária e o chefe dela, que seria o dono, nunca está disponível. Já tentei contato com o síndico e o zelador, mas os porteiros sempre falam que eles não estão, ou seja, devem estar super irregulares”, solicita.

Segundo ele, o problema é diário. “Ontem mesmo tive que ir às 20h30 da noite reclamar de obra, e o porteiro teve a audácia de falar que ia ate às 22h, e além de tudo que domingo é proibido obras lá, tenho provas em vídeos de diversos dias da semana e horários diferentes deles descumprindo esta regras. É um inferno para quem mora ao redor, então se tiver mais alguém que more próximo e se sinta incomodado com os barulhos feito por eles, denuncie o Edifício Arcoverde, na rua Cardeal Arcoverde 1745/1749 – Administradora Z-Lar.”, finaliza

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, realizou vistoria no edifício comercial informado e não foi encontrada reforma em área comum. Foi informado pelo zelador do condomínio que duas salas comerciais estiveram em reforma recentemente. Segundo o Código de Obras e Edificações (COE), não há necessidade de aprovação junto à Prefeitura de São Paulo por se tratar de pequenos reparos ou reformas no interior de imóvel particular.