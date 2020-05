O muralista Eduardo Kobra preparou um mural para homenagear Ayrton Senna no autódromo de Interlagos, onde o piloto brasileiro fez história com duas notáveis conquistas na F-1, em 1991 e 1993. A Secretaria Municipal de Turismo, responsável pela gestão do autódromo, cedeu uma empena no local para a realização da obra, que tem 27 metros de altura por 10 metros de largura.

O mural foi concluído em março, mas devido à pandemia decidiu-se fazer o lançamento no dia 12 de maio, data do aniversário de 80 anos de Interlagos (cujo nome oficial é José Carlos Pace, em homenagem a outro grande piloto brasileiro).

O ex-piloto, falecido no dia 1º. de maio de 1994, é uma das grandes referências de Kobra.

É o “personagem” que mais aparece nas obras do conhecido artista urbano brasileiro: são 11 murais, além de uma tela, de pequeno, médio e grande porte, o último deles no autódromo de Ímola, na Itália. “Cheguei a pensar em suspender tudo, devido a essa terrível pandemia que acontece no mundo inteiro, mas achei que Senna, com seu exemplo de resiliência, é um símbolo ainda mais importante em um momento tão difícil como este. Por isso escolhi para retratar no mural o instante icônico de 24 de março de 1991, quando, após correr a parte final da prova apenas com a sexta marcha do carro, Senna chega extenuado ao pódio e, juntando suas últimas forças, consegue erguer com a mão direita a taça da vitória”, diz.

Segundo Kobra, “Senna transformou o ato de pilotar carros de corrida em, além de um esporte, uma verdadeira arte, que encantava a todos”. Ele acrescenta: “em todos os murais que faço no mundo pinto a bandeira do Brasil, o que é influência direta do orgulho que Ayrton Senna tinha de carregar a bandeira brasileira após as provas e principalmente do desejo que ele tinha de compartilhar com todos os brasileiros as suas conquistas”.

Mural ‘A Lenda do Brasil’

Kobra inaugurou no dia 10 de novembro de 2015, na região da Avenida Paulista, em São Paulo, um imenso mural de Ayrton Senna. O artista trabalhou, com sua equipe de artistas, diariamente durante cerca de um mês no local, das 8h às 19h, para que a obra estivesse pronta até dias antes do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Interlagos.

O mural “A Lenda do Brasil”, de 41 metros por 17,5 metros, fica na lateral inteira de um prédio na rua da Consolação, 2608 (esquina com a av. Paulista, em frente à Praça José Molina). Mostra, com cores vivas, o piloto de capacete e olhar expressivo. Para o trabalho, foram utilizados dois mil litros de tinta e 500 latas de spray. Senna é uma das grandes referências da vida de Eduardo Kobra. “Tinha há muitos anos o sonho de fazer um grande mural em Interlagos sobre esse exemplo de talento, determinação e superação”, afirma Kobra, que já pintou diversos murais sobre o tricampeão mundial de Fórmula 1 (nascido em 21 de março de 1960, em São Paulo).