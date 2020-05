Nas épocas em que situações desastrosas acontecem, algumas figuras se destacam pelo trabalho em prol do próximo. Na região, podemos encontrar inúmeros casos de ações voluntárias que se propõem a amenizar o sofrimento dos mais necessitados. O Instituto Brazolin e os ‘Anjos do Esporte’, o Grupo de Voluntariado Einstein, Rotary Club e Grupos de Amigos de São Paulo e do Clube Paineiras do Morumby, são exemplo de instituições com estes projetos, mas também ocorrem inúmeros gestos no dia a dia que servem como exemplos de humanidade.

‘Anjos do Esporte’ ajuda com mais de 10 toneladas de alimentos

André Brazolin, ex-atleta profissional de basquete que atuou na seleção brasileira e em clubes como Flamengo e Corinthians, dirige o Instituto Brazolin e os ‘Anjos do Esporte’, que está fazendo um trabalho na comunidade de Paraisópolis e outras da capital.

O Instituto continua fazendo sua parte. “Já entregamos mais de 10 toneladas de alimentos, e mais de 5 mil marmitex para o pessoal de Paraisópolis e do Largo 13”, afirma Brazolin, agradecendo especialmente às empresas ‘Menestrello’ e ‘Iatagan’, responsáveis pela maior parte das contribuições. Além de uma parceria para ajudar as crianças com câncer através da doação de cestas básicas.

Voluntariado Einstein em prol da população em situação de risco

O Voluntariado Einstein está trabalhando ativamente em prol da população em situação de risco total da cidade de São Paulo, a mais atingida pela crise provocada pelo coronavírus. A entidade começou uma nova etapa no apoio às pessoas mais vulneráveis, com a distribuição de 3.600 mil kits – que incluem conjunto de moletom, peça íntima, chinelos, sabonetes e máscaras -, aos pacientes internados no hospital de campanha do Pacaembu.

Telma Sobolh, presidente do Voluntariado Einstein, explica que muitas pessoas que foram encaminhadas para esse hospital não têm roupas para sair quando recebem alta, por falta de acesso ou por não terem familiares que possam levar os seus pertences. “É um momento de muita fragilidade e temos que ser solidários e oferecer o mínimo de suporte a esses pacientes”. O Voluntariado está doando os conjuntos de moletom e chinelos, e distribuirá 20 mil máscaras de proteção doadas pelo banco Daycoval, bem como 7.200 mil sabonetes doados pela Natura e 1.800 mil peças íntimas femininas doadas pela ‘Hope’ para os pacientes do hospital do Pacaembu.

Desde março, o Voluntariado Einstein já arrecadou 50 mil kits de higiene em campanha nas redes sociais, e recebeu uma doação de 50 mil cestas de limpeza da Minuano. Agora a nova meta da ação é garantir alimentação de 10 mil famílias em situação de risco total das regiões de Vila Andrade e Campo Limpo. Já foi arrecadado o suficiente para ajudar sete mil famílias nos próximos meses, contudo ainda faltam outras três mil.

Rotary Club atua nos asilos com exames para os idosos

O Rotary promoveu um mapeamento, através de testes na detecção de pessoas contaminadas pelo coronavírus em asilos de São Paulo. Os testes começaram a ser feitos nos idosos e nos funcionários que trabalham nos asilos desde o começo do mês de mai. No dia 2 os testes foram realizados no ‘Asilo Ondina Lobo’, no Bairro Alto da Boa Vista, São Paulo.

Os testes foram aplicados pela equipe do Laboratório Fleury, parceiro dos clubes rotários: Rotary Club Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, São Paulo Morumbi, São Paulo Brooklin, Armando de Arruda Pereira, NURAP-Núcleo Profissional de Sócio Aprendizagem e Camp Pinheiros, parceiros no Servir. O objetivo humanitário desta ação é evitar a disseminação do vírus neste grupo de alto risco com mortalidade acima de 50%.

Comunidade e Grupos de WhatsApp

Porém, não são apenas as instituições e organizações que auxiliam no cotidiano dos necessitados. A comunidade também tem se erguido para amenizar os problemas que a quarentena está trazendo para todos.

SOS Moradores de Pinheiros e Vila Madalena

Além disso, pequenas ações também têm amenizado a angústia de quem precisa enfrentar o medo da Covid-19 diariamente. No Grupo ‘SOS Moradores de Pinheiros e Vila Madalena’, foi feito o seguinte relato: “Hoje soube pelo carteiro que os Correios ofereceram somente uma máscara descartável para ele! Um absurdo! Hoje demos 1 máscara de tecido e lavável. Se você tiver a oportunidade de perguntar ao carteiro da sua rua e puder fornecer máscara para ele também será uma forma de proteção para todos”.

1.200 cestas básicas

Um grande grupo de voluntários, sem fins lucrativos ou vínculos partidários, está ajudando famílias vulneráveis nesse momento de profunda crise. Ozório

Lira Neto e Rogério Munhoz criaram um grupo de WhatsApp há 45 dias e começaram a pedir doações para amigos e conhecidos. A participação de todos foi imensa e muito maior do esperado. O Grupo de Associados do Clube Paineiras do Morumby também participa oferecendo ajuda aos funcionários, prestadores de serviço e população das comunidades do Santo Américo e Paraisópolis.

Entrevista

Conversamos com o Dr. Ozório Lira Neto para saber um pouco mais sobre a iniciativa.

Gazeta de Pinheiros – Como surgiu a iniciativa da colaboração?

Ozório de Almeida Lira Neto – A ideia das cestas surgiu numa conversa entre o Rogério e eu no final de fevereiro, no início da pandemia, sobre fazer algumas ações de ajuda aos pequenos comerciantes de bairro e também aos menos assistidos, pois naquela altura imaginávamos que poderiam ficar sem ter o que comer devido à queda da sua renda pela falta de trabalho. Não conseguimos evoluir com ações várias de ajuda na divulgação dos pequenos comerciantes. Entendemos que poderíamos ajudar então com as cestas básicas. Criamos o grupo de WhatsApp e começamos a pedir colaboração em dinheiro para os amigos próximos, e estes para outros também.

Muitas pessoas que já ajudavam e outras que gostariam de começar a ajudar não estavam conseguindo fazê-lo, em virtude da dificuldade gerada por conta do isolamento social. E foi aí que viram uma oportunidade de ajudar. Nossa grande vantagem é que o Rogério possui uma rede de supermercados e se comprometeu a vender os produtos a preço de custo, disponibilizando sua estrutura na logística da confecção das cestas da maneira particular, que cada comunidade precisa e entrega dos produtos, ambos a custo zero. Outra informação importante é a de que, sendo médico, tento tomar todos os cuidados no momento da entrega.

Já entregamos 1300 cestas até o momento, o equivalente a 17 toneladas entre alimentos e produto de higiene, e agora estamos colocando também máscaras de pano de uma doação que recebemos.

GP – Quais foram as ações feitas e qual foi o público beneficiado?

GP – Há mais ações sendo encaminhadas?

OALN – Sim, a arrecadação continua e as doações das cestas também. Temos como meta fazer entregas de 2 a 3 vezes por semana em diferentes comunidades e municípios durante todo o período da pandemia.

GP – Quem quiser auxiliar, como deve proceder?

