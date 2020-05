Para ajudar diversas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social em meio à pandemia, a Brasil Restaurant Week, que vai até 7 de junho, irá promover a ação Delivery Solidário. Com a iniciativa, os clientes que adquirirem o menu RW, que contempla entrada, prato principal e sobremesa, também contribuirão com a doação de uma refeição para pessoas necessitadas. Para isso, basta escolher o restaurante, o menu desejado e automaticamente você já está contribuindo com grandes causas, como incentivo ao comércio local, geração de empregos e contribuição solidária prática. O próprio restaurante ficará responsável por preparar as marmitas para distribuição aos mais vulneráveis.

A medida também é uma forma de manter os restaurantes ativos durante um período em que o isolamento social afetou drasticamente a circulação de pessoas nas ruas e o consumo nos comércios. Em São Paulo, o menu terá valor fixo de R$ 56,90, que já contempla a entrada, prato principal, sobremesa e a refeição solidária que todos os restaurantes participantes distribuirão.

Os pedidos podem ser feitos diretamente com os restaurantes através dos contatos disponibilizados no site restaurantweek.com.br. Dessa forma, além de doar a refeição aos mais vulneráveis, os clientes também contribuem com os funcionários que fazem o delivery do restaurante. O menu RW também estará disponível em outros apps de entregas de comidas (como Ifood, Rappi e Uber Eats, de acordo com a funcionalidade de cada restaurante). Os clientes também poderão optar pela retirada de seus pedidos nos estabelecimentos.

Para seguir com o propósito da companhia de fomentar pequenos negócios, o Mercado Pago coloca à disposição a nova função delivery da Central de Descontos para os restaurantes participantes de São Paulo, permitindo que os usuários do aplicativo Mercado Pago e Mercado Livre tenham acesso às suas ofertas para a Restaurant Week, bem como contatá-los pelo WhatsApp para vendas delivery, inclusive para retirada no estabelecimento.

Sem cobrar taxas das transações dos restaurantes e com o intuito de estimular a economia digital, o Mercado Pago também concederá um desconto de R$ 5 para pagamentos acima de R$ 20 com Código QR do Mercado Pago. O benefício poderá ser utilizado pelo usuário do app uma única vez, em cada um dos restaurantes participantes. O Código QR do Mercado Pago dispensa o contato físico, colaborando com as orientações de distanciamento social.

Parceria com a Lacta

Em São Paulo, a Lacta irá deixar essa experiência ainda mais gostosa. Os clientes que pedirem o menu Restaurant Week Delivery Solidário receberão, como última etapa do menu escolhido, uma barra do Lacta Intense 60% cacau Original, a linha de chocolates dark da Lacta, que combina a intensidade do cacau com a maciez característica do seu chocolate.

Lista de participantes

Confira abaixo as casas participantes do Restaurant Week Delivery Solidário em São Paulo:

Aguzzo Cucina

Simão Álvares, 325 – Pinheiros; (11) 3083-7363

Aguzzo Trattoria – Jardins

Haddock Lobo, 1002 – Cerqueira César; (11) 3586-8491

Antonietta Cucina – Higienópolis

Mato Grosso, 412 – Higienópolis; (11) 94414-0355 (pedidos)

Banana Verde

Harmonia, 278 – Vila Madalena; (11) 3542-4630

Bra.do Restaurante

Joaquim Antunes, 381 – Pinheiros; (11) 3061-9293

Café Journal

Alameda dos Anapurus, 1121, Moema – Indianópolis; (11) 5055-9454

Chez Vous – Restaurante Belga

Av. Lavandisca, 395 – Indianópolis; (11) 5051 6263

De La Paix Bistrô

Tupi, 844 – Santa Cecilia; (11) 3805-4470

Dona Carmela

Dr. César, 944 – Santana; (11) 2283-2458

Duas Terezas

Alameda Lorena, 514 – Jardim Paulista; (11) 3884-5193

Forneria San Paolo

Amauri, 319 – Itaim Bibi; (11) 3078-0099

Forneria JK

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia; (11) 3152-6240

Taka Daru Izakaya

Costa Carvalho, 234 – Pinheiros; (11) 94414-0355 (pedidos)

Jacarandá

Alves Guimarães, 153 – Pinheiros; (11) 94414-0355 (pedidos)

La Piadina Cucina Italiana

Prof. Atílio Innocenti, 911 – Vila Olímpia; (11) 3926-5427

Mamaggiore Cucina Italiana

Nanuque, 243 – Vila Leopoldina; (11) 2362-6539 / 3473-1622

Mondo Pane

Haddock Lobo, 1398 – Cerqueira César; (11)99533-5370

Moocaires Resto Bar

da Mooca, 3593 – Mooca; (11) 3675-7306

Philippe Bistrô

Normandia, 103 – Moema; (11) 5532-0807

Po Poke

Capistarno de Abreu, 59/71 – Barra Funda (11) 38736581 / 36757710

A Figueira Rubaiyat

Rua Haddock Lobo, 1738 – Jardim Paulista; (11) 3087-1399 / 3087-4265

San Telmo

Desembargador do Vale, 401 – Perdizes; (11) 3675-7306

Tartuferia San Paolo

Alameda Lorena, 1906 – Jardim Paulista; (11) 99533 5370

Tea Connection

Alameda Lorena, 1271 – Jardim Paulista; (11) 3063-4018

Vie Rose

Vupabussu, 199 – Pinheiros; (11) 4858-1996

Ami Bistrô

Av. Kennedy, 38 – Jardim do Mar, São Bernardo do Campo; (11) 2833-2883

Pasta Nostra

Joaquim Távora, 1355 – Vila Mariana; (11) 5084 0289 / (11) 2373 1910

La Pergoletta

Dr. Renato Paes de Barros, 435 – Itaim Bibi; (11) 2158-1957

Pier Trattoria