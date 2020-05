Com as medidas de isolamento social implementadas para manter a população em casa, é compreensível que as mudanças em nossas rotinas diárias possam causar estresse ou ansiedade. Para muitos, trabalhar em casa é uma experiência nova que acaba o mantendo conectado por mais tempo, deixando menos tempo para o seu bem-estar. Por isso é importante encontrar maneiras criativas de se manter em movimento durante o dia, enquanto trabalha de casa.

Por isso, algumas dicas de Samantha Clayton, ex-atleta olímpica e Vice-presidente Global de Desempenho Esportivo e Educação Física da Herbalife Nutrition, podem ser fundamentais para ajustar seu treino enquanto trabalha de casa.

Tenha uma rotina

Assim como é importante ter uma rotina de treino consistente para evitar o platô nos resultados do exercício, também é preciso desenvolver ou manter uma “rotina de trabalho” para evitar maus hábitos que possam dificultar sua motivação.

Pode ser tentador sair da cama e trabalhar de pijama, mas antes que você perceba, sua mesa de trabalho também se tornará uma bagunça e seus hábitos mudarão. Mantenha-se firme no seu cronograma – levante-se no mesmo horário em que você iria ao escritório pela manhã, tome banho, vista-se, tome seu café ou chá, arrume sua mesa e trabalhe normalmente. Manter esse senso de normalidade ajudará você a se concentrar em suas tarefas.

Priorize o movimento para um ambiente de trabalho positivo

Embora você possa estar mais preocupado em realizar seu trabalho do que em se exercitar, é preciso dedicar pelo menos 30 minutos por dia à atividade física. Ao incluir como uma tarefa diária na sua agenda, será algo diferente para fazer depois de um dia de trabalho.

Além disso, pesquisas indicam que trabalhar sentado por muitas horas está relacionado há vários problemas de saúde, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e dores nas costas. “Mesmo que ficar em forma não seja uma prioridade para você, a atividade física libera endorfinas que, no mínimo, vão melhorar seu humor”, defende Samantha.

Malhe enquanto trabalha

Alguns exercícios não exigem que você se distancie da mesa de trabalho. Confira:

– Alongue a parte superior do corpo: aqueça esses músculos com alongamentos: levante os braços acima da cabeça, estique até sentir peito e bíceps. Alongar ajuda a aliviar o estresse e a tensão dos músculos;

– Ajuste o alarme: programe o alarme do celular para realizar alguns minutos de atividade no início, no meio ou no final de cada hora. Pode ser um minuto de abdominais, 60 agachamentos ou 20 flexões. “Movimentar o corpo vai ajudar você a se sentir mais forte ao longo do tempo e também a manter sua energia durante o dia”;

– Atenda as ligações em pé: coloque os fones de ouvido e use esse tempo para se mover dando uma volta durante a chamada ou com alguns agachamentos. O exercício afundo também trabalha glúteos e coxas. “Dê um passo à frente, leve os quadris em direção ao chão, volte à posição inicial e alterne as pernas”;

– Trabalhe seu abdômen quando estiver sentado: mantenha as costas retas e as mãos atrás da cabeça, então, levante os joelhos até os cotovelos, alternando as pernas;

– Círculos com o tornozelo: mantenha uma boa circulação sanguínea ao realizar círculos simples com os tornozelos.

Não se esqueça de uma alimentação equilibrada

Manter uma rotina de exercícios, seguir uma dieta saudável e descansar horas suficientes são algumas maneiras de obter melhores benefícios físicos e emocionais. Lanches saudáveis durante todo o dia como frutas, queijo magros e iogurte não apenas manterão você saciado, além de serem práticos de consumir quando você perde a noção do tempo e fica conectado o dia todo.

Fonte: Samantha Clayton, vice-presidente global de desempenho esportivo e educação física da Herbalife Nutrition (www.herbalife.com.br)