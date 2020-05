Os restaurantes baianos Consulado da Bahia, que fica à rua dos Pinheiros, 534, e Baiano de Dois, na Praça Benedito Calixto, 189, estão de portas fechadas, mas com janelas abertas para as entregas de pratos para os clientes. Ambos possuem amplas janelas que eram decoradas por namoradeiras e agora dão espaço aos pedidos da vizinhança.

“Tivemos muitas solicitações de clientes que moram no bairro para disponibilizarmos a retirada dos pratos. Muitos preferem desta forma, por ter menos risco de contaminação que o delivery, pois os produtos não serão manuseados por entregadores. Além disso, é mais barato do que o delivery, e quem retira tem desconto de 10% ”, explica Zupa Silva, sócio das casas.

Delivery próprio

O Consulado da Bahia está trabalhando pela primeira vez via delivery (próprio). Os pedidos são feitos através do telefone do restaurante, desta forma, os clientes terão mais atenção e carinho no atendimento.

No Baiano de Dois a retirada do pedido também é via janela, com a solicitação direto no restaurante. Pedidos de delivery podem ser feitos no restaurante ou via Ifood.

Pratos

Ambos os restaurantes disponibilizaram cardápio executivo, com preços acessíveis. No Baiano de Dois, a porção com 4 acarajés sai por R$ 47,90 e o Baião de Dois por R$ 54. Já no Consulado da Bahia, a Moqueca de Camarão por R$ 65 e o Bobó de Camarão R$ 67. Os pratos, apesar de executivos, são generosos e servem até duas pessoas.

Serviço:

Consulado da Bahia

Rua dos Pinheiros, 534 – Pinheiros

(11) 3085-3873

Baiano de Dois

Praça Benedito Calixto, 189 – Pinheiros

(11) 2476 4546

Delivery e retirada disponíveis todos os dias, das 12h às 17h