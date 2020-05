A requalificação das calçadas da rua Teodoro de Sampaio deve seguir até o final de maio. A Prefeitura de São Paulo informa que a obra citada faz parte do Plano Emergencial de Calçadas (PEC). O cronograma da obra contempla os dois lados da rua Teodoro Sampaio, entre a rua Henrique Schaumann até a rua Doutor Arnaldo. Santo Amaro, Butantã e Lapa também vão receber obras de melhorias, que são lentas e com material escorregadio para pedestres, conforme reclamam os moradores.

Reclamações

Moradores reclamam que a obra vem se estendendo. “A interminável reforma das calçadas da Teodoro Sampaio, entre a Doutor Arnaldo e Henrique Schaumann. Quando você pensa que está concluída, eles quebram de novo para colocação do piso podotátil. Atrapalha o trânsito dos veículos e pedestres mais que o necessário”, afirmam leitores que utilizam o local para acesso diariamente.

Material escorregadio

A Prefeitura informa que as obras nas calçadas citadas pela reportagem da Gazeta de Pinheiros se referem ao Plano Emergencial de Calçadas (PEC), iniciado em dezembro de 2019, que investirá R$ 200 milhões na requalificação de 1,6 milhão de m² de calçadas em rotas prioritárias da cidade até final de 2020. Moradores reclamam da substituição do material anterior, pois o atual que está sendo colocado é liso e escorregadio quando molhado, pondo em risco os pedestres.

Prefeitura explica

Em março, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, a Prefeitura informou que em dezembro de 2019, foram iniciadas as obras de requalificação de, aproximadamente, 134 mil m² de calçadas na fase inicial do Plano Emergencial de Calçadas (PEC). O material usado nas obras é o concreto armado, que visa o conforto e facilidade da mobilidade dos pedestres, em especial dos que possuem alguma dificuldade de locomoção. Por ser um piso liso, não faz com que cadeiras de roda trepidem, além de não enroscar nas bengalas utilizadas por deficientes visuais.

Novas obras na região

Mais vias na região deverão passar pelo tratamento. Dentro desta metragem, estão previstas para a Subprefeitura de Pinheiros obras na rua Butantã, entre a avenida Eusébio Matoso até a rua Paes Leme com a rua Fernão Dias no lado ímpar, e no lado par, entre o nº 490 da rua Butantã até a rua Paes Leme. Ainda dentro desta administração regional, as obras na Cardeal Arcoverde abrangem entre a avenida Eusébio Matoso até a rua Paes Leme; entre a avenida Doutor Arnaldo até a rua Capote Valente e entre a rua Capote Valente até a rua Henrique Schaumann.

Butantã, Lapa e Santo Amaro

Na área da Subprefeitura Lapa, calçadas da rua Roma e da rua Faustolo serão requalificadas. Na Subprefeitura Butantã, serão contempladas as ruas José Viriato de Castro, Louis Boulanger, Joviniano Pacheco de Aguirre, Aroldo de Azevedo, Lupicínio Rodrigues, Conrado de Deo e João Batista de Remião. Na Subprefeitura Santo Amaro, as ruas Amador Bueno, Paulo Eiró, Ladeira Aurora, Barão do Rio Branco e a avenida Mario Lopes Leão receberão obras.

“Foram selecionadas calçadas com grande fluxo de pedestres em todas as regiões da cidade. Essas obras visam uma padronização das calçadas para a melhoria da mobilidade e da qualidade de vida dos munícipes, com vistas a permitir o deslocamento de qualquer pessoa, bem como favorecer as interações e valorizar o ambiente urbano, seguindo os princípios da acessibilidade e do desenho universal. Esta rota abrange uma grande concentração de Unidades de Saúde”, terminava a nota.