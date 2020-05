Quando me tornei mãe consegui entender algumas coisas que não entendia, por exemplo sobre o amor incondicional. Fui lembrando das coisas que minha mãe me dizia como “espera ter filhos que você vai entender o que é responsabilidade”, “educar não é fácil”, “gosto das coisas arrumadas” e assim fui crescendo e aprendendo como filha a entender minha mãe.

Ela era muito rígida e eu vivia de castigo e até apanhava, mas ela avisava uma vez, e se eu não obedecia, era castigo na certa.

Cansei de ficar sentada no banheiro contando os azulejos e pensando na vida.

A vida passa e mãe, eu cresci, casei e fui embora de casa, e ela reclamou que sentia a minha falta. Pensou que ia gostar de ficar sossegada, mas não gostou.

Hoje sou mãe, a vida me deu dois filhos lindos, amorosos e responsáveis e percebi que para educá-los precisei lembrar de atitudes e postura que minha mãe tinha, mas nunca bati nos meus filhos, apenas os colocava de castigo… precisavam pensar nos seus atos errados.

Senti como ficamos sem tempo, pois os filhos exigem muita atenção. Tem que levar na escola, acompanhar as lições de casa, estudar com eles para as provas, levar na natação, ballet, escola de esporte e eu trabalhava e ainda tinha que cuidar da casa, enfim é uma rotina cansativa, mas que passou muito rápido.

Mãe, eu cresci e hoje sinto tudo que você sentiu. A casa está vazia, o silencio é enorme, tudo está no seu lugar, ninguém mais pede pastel à meia-noite e nem meu bolo de chocolate, eu tenho saudades. Muitas saudades dos tempos em que meus filhos estavam em casa, mas vocês cresceram e estão seguindo a sua vida.

E continuo pedindo a Deus que proteja meus filhos por toda a vida.

Texto de Sueli Pacheco,

graduada em Turismo, Geografia e Pedagogia