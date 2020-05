No dia 4 de maio de 1956, começava a circular a primeira edição da Gazeta de Pinheiros, na época tabloide e carinhosamente chamada de “Gazetinha”. Fundada para garantir que as demandas da população fossem ouvidas, o jornal acumula as maiores conquistas junto com a comunidade.

Como hoje, desde sua primeira página, trazia matérias sobre o cotidiano do bairro e sempre apontava as demandas da população. Fundada pelo jornalista Durval Quintiliano de Oliveira, teve como primeiro editor o jornalista Oduvaldo Donnini. Anos mais tarde, Donnini assumiria a Gazeta de Pinheiros com o Grupo 1 de Jornais, também responsável pela publicação do Jornal do Butantã, Morumbi News, Tribuna de Santo Amaro e São Paulo News.

Ao lado da comunidade e sempre ouvindo os leitores, o jornal leva ao público as reivindicações para que o bairro cresça e se desenvolva cada dia de um modo melhor. Desde a primeira edição, a Gazeta e o bairro de Pinheiros caminharam e cresceram juntos. Mais do que um simples periódico de notícias, ele se transformou em um documento histórico na pesquisa pela identidade do bairro, de seus locais e moradores, com a trajetória marcada pelo idealismo em prol do desenvolvimento da região.

Os anos passaram, mas as características do bairro apenas amplificaram as discussões. Ao longo da saga do jornal, alguns temas foram recorrentes, como a reivindicação por melhorias na infraestrutura do transporte público, criação de uma regional da Prefeitura no bairro, campanhas pela instalação de metrô na região, solicitações de novas áreas verdes, parques e zeladoria nas já existentes, construção de novas pontes sobre os rios Pinheiros e Tietê e por aí vai, com centenas de reivindicações atendidas para toda a população pinheirense e da região.

Para contar um pouco desta história, a Gazeta de Pinheiros conversa com o editor e diretor responsável jornalista, advogado e professor Oduvaldo Donnini. Nascido em Catanduva, em 1º de maio de 1927, foi o sexto filho de uma família de italianos que se instalaram em uma fazendo de café quando chegaram ao Brasil. Aos 17 anos mudou-se para a capital, onde conseguiu, depois de muita dedicação, se formar em Economia pela Faculdade Armando Álvares Penteado (FAAP), e depois em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Também tornou-se jornalista e professor universitário.

Porém, apesar de atuar na área jurídica, uma das suas maiores paixões torna-se o jornalismo. Seu envolvimento com o jornalismo começou na “Gazeta do Taboão”. Anos mais tarde, participa do início da Gazeta de Pinheiros, título que adquire anos mais tarde. Nos primeiros anos em que chegou à capital para cursar Economia, Oduvaldo Donnini conheceu sua futura esposa, Vera Ferraz. Do relacionamento, nasceram Ana Lucia, Wilson e Rogério, que levaram adiante tanto a paixão pelo jornalismo quanto pela atuação jurídica.

ENTREVISTA

Gazeta de Pinheiros – O senhor trabalhou logo no início da Gazeta. Como era o ambiente de trabalho?

Oduvaldo Donnini – Sim, alguns meses depois que o jornalista Durval Quintiliano de Oliveira fundou a Gazeta de Pinheiros, fui convidado para colaborar. Inaugurei a coluna “Opinião”, forma de elogiar e criticar o que acontecia no bairro. O ambiente era muito bom.

GP – Como era o Durval Quintilhano? Qual era a marca que ele tentava colocar no jornal?

OD – Durval trabalhava muito. Era repórter, editor e proprietário da Gazeta de Pinheiros.

GP – E como surgiu a oportunidade de adquirir o jornal? Já tinha uma experiência na área de gerenciar, não é mesmo?

OD – Foi de fato uma oportunidade. Durval Quintiliano já estava cansado e queria se aposentar. Colocou à venda o jornal que primeiramente passou para as mãos da Editora Jouruês. Logo depois aproveitamos a oportunidade e compramos a Gazeta. Com ela, o Grupo1 de Jornais ficou mais enriquecido: Morumbi News, São Paulo News, Tribuna de Santo Amaro, Jornal do Butantã e Gazeta de Pinheiros.

GP – Como é ver esta chama ativa junto com a comunidade até os dias de hoje?

OD – Persistência, orgulho, paciência e vitória.

Depoimentos

A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais recebeu depoimentos de personalidades e lideranças comunitárias que celebram seu aniversário.

“A imprensa livre e independente é um pilar da democracia. Parabenizo a Gazeta de Pinheiros, seus profissionais e leitores pelo aniversário deste importante veículo de comunicação.” – Eduardo Tuma, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo.

“É gratificante poder parabenizar um dos veículos de informação mais antigos da cidade de São Paulo. E esta longevidade não é só fruto do esforço da família Donnini, mas principalmente do amor e do respeito a todos nós pinheirenses. Muito obrigado, Gazeta. Muito obrigado, amigos da família Donnini.” – Acacio Miranda, subprefeito de Pinheiros.

“Parabéns à Gazeta de Pinheiros pelo trabalho sério, profissional e dedicado à região, levando a boa informação com oportunidade, imparcialidade e correção. Além da tradição da família Donnini e efetiva participação nas questões do bairro, destaco o pioneirismo na parceria com a Segurança Pública, levando tecnologia e segurança para toda a comunidade.”­– Coronel Álvaro Batista Camilo, Secretário Executivo da Polícia Militar.

“Parabenizo a Gazeta de Pinheiros pelos 64 anos de trabalho incansável, levando informações importantes para os moradores de Pinheiros e região. Vale lembrar o papel informativo, mas também fiscalizatório que o Jornal desempenha com brilhantismo. Parabéns, Gazeta de Pinheiros.”– Vereador Gilberto Natalini (PV-SP).

“Quero prestar minha homenagem ao aniversário da Gazeta de Pinheiros por levar informação de qualidade à população, contribuindo com o jornalismo e ajudando a registrar a história da nossa cidade.” – Caio Miranda Carneiro (DEM/ SP).

“A Associação Comercial de São Paulo – Distrital Pinheiros parabeniza a Gazeta de Pinheiros pelos seus 64 anos de existência, atuando com credibilidade, respeito e ética. Cumprimentamos a todos que fizeram e fazem parte da trajetória deste importante veículo de comunicação. Reafirmamos e agradecemos a parceria ao longo desses anos de sucesso.” – Roberto Manin Frias, Diretor Superintendente – Distrital Pinheiros.

“A Gazeta de Pinheiros é o elo que nós, comerciantes, temos para nos representar perante ao poder público. Obrigado pelo apoio de sempre.”– Gianfranco Cundari.

“Parabéns, Gazeta de Pinheiros. Há 64 anos compartilhando muita informação e entretenimento. O jornal que chega em nossas casas representa aquele amigo próximo sempre pronto a ajudar. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa família comprometida com a verdadeira essência do jornalismo.” – Silvia Vinhas