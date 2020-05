A Enel Distribuição São Paulo, em conjunto com a Natura e a União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, firmou parceria para entregar 25 mil unidades de sabonetes aos moradores da comunidade localizada na zona sul da capital. A distribuição, realizada pela Enel, começará nesta semana e tem como objetivo contemplar todas as famílias.

Enel e Natura integram a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, que está consolidando as ações de combate ao Coronavírus das empresas signatárias. “É extremamente importante a união de empresas de diferentes setores nesse momento de pandemia. Isso contribui para potencializarmos as ações nas comunidades”, explica Márcia Massotti, responsável por Sustentabilidade na Enel Brasil.

“Estamos atuando em territórios em situação de vulnerabilidade social, e que integram a nossa Rede de Lideranças Comunitárias. Especificamente em Paraisópolis, já estamos com outras ações em andamento, como a distribuição de máscaras de proteção e de cestas básicas. Estamos somando ações que já estão em curso”, ressalta Márcia.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que a Enel está realizando para colaborar no combate ao coronavírus. Em São Paulo, destaque também para a doação de kits de produtos orgânicos produzidos nas hortas localizadas nos terrenos da distribuidora na região de São Mateus, na zona leste da capital; a entrega de 7.250 máscaras artesanais de proteção para instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social; a distribuição de 6 mil frascos de álcool gel; a troca de sete mil lâmpadas comuns pelas de LED e a substituição de 400 geladeiras antigas por modelos novos e mais eficientes para clientes baixa renda.

Essas ações compõem um grande pacote de doações da Enel Brasil, que atua com distribuição de energia em quatro estados brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás. Ao todo, a empresa doou R$ 23,4 milhões, destinados à produção de máscaras, kit de alimentos orgânicos, cestas básicas, dentre outros.