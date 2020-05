Na Tasca do Zé e da Maria, restaurante localizado à rua dos Pinheiros, 434, são mais de 10 opções: além dos tradicionais Bacalhau à Lagareiro (R$ 158,90) e Bacalhau à Braz (R$ 109,90), é possível saborear o Arroz de Bacalhau (R$ 104,00), a Salada de Bacalhau com Feijão Branco (R$ 49,90) ou ainda o Bacalhau à Beneditini (R$ 37,90), uma panelinha de bacalhau desfiado incorporado com leve purê de batatas.

Para quem não é fã do peixe o restaurante ainda oferece outras opções com polvo, camarão e lula como Arroz de Frutos do Mar (R$ 129,90), Moqueca de Frutos do Mar (R$ 129,90) e o Camarão Recheado com Catupiry (152). Para finalizar a ceia comemorativa, a sugestão é a tradicional sobremesa Baba de Camelo (R$ 26,90), feita com leite condensado e ovos. O restaurante está funcionando com sistema delivery.

Serviço:

Tasca do Zé e da Maria

Rua dos Pinheiros, 434 – Pinheiros

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 11h às 16h e das 18h às 22h; sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 17h.

(11) 3062-5722; http://tascadozeedamaria.com.br