A Prefeitura, por meio da Subprefeitura Pinheiros, realizou, nesta semana, o reparo no ramal de galeria de águas pluviais localizado na rua dos Pinheiros. Em conjunto com a Subprefeitura Lapa, a Subprefeitura de Pinheiros também realizou, no dia 23, serviços de zeladoria na Praça Apecatu, que compreende os dois distritos.

A manutenção no ramal de galeria de águas pluviais foi realizada após vistoria feita pelo subprefeito Acácio Miranda, que encontrou pequena abertura no pavimento.

“O local estava oco. Com o tempo de exposição ao sol e peso dos veículos, se a obra não fosse feita com agilidade, poderia ocorrer um solapamento de grande proporção”, comentou Miranda.

De acordo com a área técnica, o trabalho foi feito de forma minuciosa. Após constatações de que não havia intervenções de outras concessionárias (água, gás, telefone ou esgoto), foi feito um recorte do asfalto para que fosse feita a escavação mecânica e manual. O ramal de galeria foi localizado e realizado o envelopamento do anel do tubo.

Na sequência foi colocada a fresa, fazendo a compactação até ficar quase no nível do solo, para liberar o tráfego do veículo. A última fase será a colocação da capa asfáltica, que será concluída ainda esta semana.

Praça

A operação iniciou após desocupação dos moradores em situação de rua, executada pela Polícia Militar na medida da legislação, e contou com limpeza de detritos deixados por eles, além de corte de grama (rastelagem e coleta) da praça e canteiro central. Qualquer munícipe que identificar a necessidade de corte de mato em áreas públicas pode solicitar o serviço pelo Aplicativo SP156, Portal de Atendimento SP156 e Central SP156.

Subprefeituras

Desde 2002, com a aprovação da lei 13.399, a cidade de São Paulo passou a contar com as Subprefeituras. As 32 Subprefeituras são “pequenos municípios” e têm o papel de receber pedidos e reclamações da população, e solucionar os problemas apontados, criando um canal mais próximo da administração municipal com a população de cada região. Elas cuidam da manutenção do sistema viário, da rede de drenagem, limpeza urbana, vigilância sanitária e epidemiológica, entre outras responsabilidades.