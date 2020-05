Após atingir 200 leitos de UTI para a doença, hospital fará abertura gradual de mais 100 leitos com apoio da Secretaria de Estado da Saúde e da iniciativa privada. O HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP) reservou todo o Instituto Central, com 900 leitos, para Covid-19, sendo 200 de UTI. No momento 376 pacientes relativos à Covid-19 estão internados, dos quais 181 em UTI.

Dando continuidade à operação de guerra que vem colocando em prática para enfrentar a pandemia do coronavírus, o HCFMUSP anuncia plano para abrir mais 100 leitos de UTI para pacientes com a Covid-19. Com isso, serão 300 leitos de terapia intensiva no hospital dedicados apenas ao tratamento da doença. Os 200 leitos de UTI ativos já fazem do Hospital das Clínicas, o maior centro para tratar pacientes graves de Covid-19 do país. O ritmo de abertura de leitos de UTI para a doença é algo sem precedentes na história da medicina do país.

A abertura será gradual, com apoio da Secretaria de Estado da Saúde e da iniciativa privada. Na primeira quinzena de maio já deverão estar ativados os 40 primeiros leitos. De acordo com o último balanço, o Hospital das Clínicas possui 376 pacientes internados relativos à Covid-19, sendo 181 em UTI. O hospital iniciou o processo para o enfrentamento da pandemia com 84 leitos de UTI ativos, que foram todos disponibilizados para Covid-19, no Instituto Central, ainda em março. Desde então, mais do que dobrou sua capacidade para atingir os atuais 200 leitos de UTI.

Neste momento, o Hospital das Clínicas está operando próximo à sua capacidade máxima de leitos de UTI no Instituto Central. Vale ressaltar que há um fluxo de cerca de 10% de entradas e saídas de pacientes que permite que novas internações sejam feitas diariamente mesmo com uma ocupação acima de 90%.

O HC reservou todo o Instituto Central para o atendimento da doença, com mais 700 leitos de enfermaria em ocupação gradativa. É a transformação de alguns deles que permitirá o aumento dos leitos de terapia intensiva. Para tanto, além da infraestrutura de material, como respiradores, é necessária a contratação e treinamento de pessoal. Os recursos estão sendo obtidos junto à Secretaria de Estado da Saúde e da iniciativa privada. A Rede D’Or, por exemplo, irá disponibilizar a equipe médica de toda uma ala de UTI com 10 novos leitos.

“Este processo contínuo de abertura de dezenas e dezenas de novos leitos de UTI em tempo recorde, no meio de uma pandemia, é algo inédito e só é possível graças ao planejamento e ao trabalho incansável da nossa equipe. Mas é preciso mais, e o apoio da Secretaria de Estado da Saúde e da iniciativa privada será fundamental nesse processo”, afirma Eloisa Bonfá, Diretora Clínica do HCFMUSP.

O HCFMUSP realizou uma operação inédita em sua história para liberar todos os 900 leitos do Instituto Central exclusivamente para atender casos relacionados ao coronavírus. Para isso, os pacientes com outras doenças foram transferidos para os outros sete institutos do complexo.

Assim, o Hospital das Clínicas aumentou a capacidade e a qualidade do atendimento aos pacientes da pandemia. Ao mesmo tempo, os pacientes com outros problemas, como vítimas de AVC, infartes e câncer, entre outras, estão mais protegidos do risco de contágio por ficarem em prédios sem pacientes com a Covid-19. O mesmo ocorre com os profissionais de saúde que atendem nos outros institutos.

Todos os pacientes são encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde. É preciso reforçar a orientação para que a população não procure diretamente o Hospital das Clínicas da FMUSP, uma unidade de alta complexidade. As pessoas devem procurar, em caso de necessidade, as unidades básicas de saúde próximas de suas casas. Em caso de necessidade elas serão encaminhadas para o HCFMUSP.

Desde janeiro, o Hospital das Clínicas da FMUSP colocou em ação seu comitê de crise para se preparar para a chegada de pacientes graves que precisam ser atendidos nas UTIs do hospital em decorrência do novo coronavírus. Todas as ações estão sendo feitas para garantir o máximo de qualidade no atendimento da população no enfrentamento da pandemia.

O HCFMUSP possui uma plataforma oficial para receber doações da sociedade civil. As doações podem ser feitas diretamente por meio do site viralcure.org/hc.

Parcerias

A Associação Beneficente Síria – HCor e a BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo apoiarão o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) no esforço de ampliação das UTIs para assistência aos pacientes do SUS com Covid-19.

As instituições adotarão uma das novas alas com 10 leitos inicialmente, por meio da disponibilização de equipe de enfermagem, especializada em cuidados de terapia intensiva. Cerca de 39 profissionais farão parte da equipe.

Com essa parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a Associação Beneficente Síria – Hcor e a BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo reafirmam seu compromisso de contribuir para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Na última semana, a mantenedora do HCor doou mais de 1,5 tonelada de equipamentos de proteção para profissionais do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, referência no tratamento de coronavírus no Macapá (AP). A equipe de assistência e gestão do hospital também está realizando reuniões diárias de capacitação em diversas frentes com centros médicos de mais de 100 municípios brasileiros.

“Nós estamos enfrentando a pandemia com gestão estratégica, capacitação profissional, humanização na assistência, união e solidariedade. Precisamos fazer o máximo para que os pacientes que necessitem de tratamento tenham à disposição equipes preparadas e estrutura hospitalar adequada. A Associação Beneficente Síria – HCor está comprometida com essa missão coletiva”, destaca o superintendente corporativo do hospital, Fernando Torelly.

“A BP tem como um de seus propósitos a valorização da vida, por isso, decidimos estabelecer essa parceria em um momento tão importante como esse. Compreendemos a necessidade de conexão entre as instituições do setor para que juntos possamos desempenhar o melhor trabalho possível, prestando auxílio à população. A colaboração entre todos os eixos é essencial para a travessia desse momento turbulento”, afirma Denise Santos, CEO da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.