Nos últimos anos, o vegetarianismo vem crescendo em todo mundo e conquistando a mesa durante as refeições. Muito mais do que um movimento, é um estilo de vida em torno do não consumo de proteína animal. Em tempos de reclusão social, selecionamos boas opções veggies para pedir em casa.

O restaurante La Forchetta tem no comando um dos chefs mais respeitados da culinária italiana, o chef Aldo Teixeira, que prepara deliciosas saladas como a Insalata Genovese com tomates frescos, muçarela de búfala e rúcula acompanhada de molho pesto (R$ 32,50). As tradicionais massas artesanais italianas não ficam de fora, com deliciosas opções como o Spaghetti Integrale alla Siracusa feito com massa integral regada com molho de tomates frescos, abobrinha, berinjela, aromatizado de trufas (R$ 52,90).

Inaugurado em janeiro, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, o Kōfu Sushi tem no comando um dos melhores sushimans do país, o chef Gereka Dantas, que prepara verdadeiras delícias como o Shimeji no Batayaki, cogumelos salteados na manteiga (R$ 30), Edamame Trufado (R$ 29) ou o Guioza de Legumes (R$ 22, 4 unidades).

O restaurante japonês Kitchin oferece opções para veganos e vegetarianos. Com um menu exclusivo, o chef Denis Watanabe destaca receitas como uma seleção especial feita por ele, que inclui 10 peças (R$ 95) e o Uramaki Especial Vegano, feito com aspargos, manga, pepino, cenoura e lâminas de abacate (R$ 43). Os pedidos podem ser feitos pelo site: https://www.deliverydireto.com.br/restaurantekitchin/restaurantekitchin.

Com uma cozinha contemporânea e gostinho de casa de vó, o Nonna Lilla, inaugurado em 2012, traz sugestões do chef que variam a cada semana, além das opções de pratos clássicos e executivos. Com forte aposta no serviço delivery, as opções são as mais diversas, para todos os gostos. Entre os pratos vegetarianos está a Lasanha de Berinjela à milanesa, coberta com molho sugo e muçarela gratinada. Ela pode ser acompanhada de arroz ou fritas (R$ 35). Outra opção é o Strogonoff de Cogumelos. O mix de cogumelos paris, shitaki e shimeji frescos é acompanhado de batata doce rústica e arroz (R$ 35).

A Ofner também traz opções vegetarianas no delivery. O destaque fica por conta da sopa de Zucca, um creme de abóbora cabotiã, caldo de legumes, cevadinha, agrião, pão italiano tostado e finalizada com cebolete e creme de leite, perfeita para as noites mais frias (R$ 22, tamanho grande). Outra boa sugestão é a saladinha Ofner com mix de folhas escuras, granola salgada e marinada de tomates sweet com palmito e molho de limão (R$30, tamanho menor). Os veganos também não ficam de fora e podem pedir a coxinha vegana, com recheio de cenoura, acelga, brócolis, couve flor, além de toques de gengibre e óleo de gergelim. Tanto na massa, quanto no recheio, não são utilizados nenhum produto de origem animal (R$ 10,90).

Para adoçar o período de reclusão social, a Douce Passion, confeitaria funcional, comandada por Luma Costa, oferece quitutes saudáveis, mas sem abrir mão do sabor. Dentre as opções você pode encontrar o delicioso brownie feito com farinha de amendoim e chocolate belga 70% (R$ 14,90), além do doce tipicamente brasileiro em sua versão mais saudável e que faz grande sucesso na doceria, o brigadeiro vegano feito com chocolate ao leite coco (R$ 3,90). Todos os produtos são livres de glúten, lactose, conservantes, farinha refinada e proteína de soja.

Serviços:

Restaurante La Forchetta

@restaurantelaforchetta

(11) 3237-0717 ou pelos aplicativos iFood e SpoonRocket

Santa Justina, 210 – Vila Olímpia

Kofushi

@Kofushi_

(11) 3848.0900, (11) 97760-0629 (WhatsApp) ou pelo Rappi

Hélio Pellegrino, 204 – Vila Nova Conceição

Kitchin

@restaurantekitchin

Delivery: https://www.deliverydireto.com.br/restaurantekitchin/restaurantekitchin

(11) 2339-2072

Avenida Juscelino Kubitschek, 2.041 – Piso Térreo – Loja 104B

Rua Iaiá, 83, Itaim

Nonna Lilla

@bistrononnalilla

Delivery e Drive-Thru

(11) 3853-0253 / WhatsApp: (11) 9 9493-5105

Rua Evangelina, 864 – Vila Carrão

Ofner

@ofner

11 5693-8693 / (11) 99994-6957 (WhatsApp)

www.ofner.com.br

Douce Passion

@douce.passion.oficial

Delivery: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado e domingo das 11h às 17h

(11) 93475-3313

Delivery: http://delivery.doucepassion.com.br/delivery/3970/menu