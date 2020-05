O Sindi Clube (Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo) e a Acesc (Associação de Clubes Esportivos e Sócios-Culturais de São Paulo) solicitaram ao governador João Doria o retorno das atividades do setor a partir do dia 11 de maio. O Executivo do Estado ainda não informou prazo para reabertura dos clubes.

40 mil empregos diretos

Em ofício enviado no último dia 22 de abril ao governador do estado, as entidades solicitaram a análise de reabertura dos clubes junto com a flexibilização da abertura de outros setores da economia, que deve acontecer na data citada. “Como representantes oficiais dos Clubes Esportivos e Sociais do Estado de São Paulo, que compõem um setor formado por 1.400 estabelecimentos instalados em municípios de todas as regiões do estado, com 2,5 milhões de associados e responsáveis pela geração de pelo menos 40 mil empregos diretos, o Sindi Clube e a Acesc se colocam à disposição para dialogar com as agremiações no sentido de auxiliar no processo gradual de abertura de suas instalações, com as devidas medidas de contingência recomendadas pelas autoridades da saúde”, afirmaram em nota.

Cuidados para preservação da saúde de todos

“Acreditamos que, se realizada com critério e responsabilidade, preservando a saúde de associados e colaboradores, a abertura dos clubes possibilitará ao setor recompor paulatinamente suas finanças e reativar suas forças de trabalho, auxiliando também na recomposição de uma cadeia de empregos, contratos e serviços relacionados. Contamos com o apoio do governo do estado nesse momento de crise da saúde e da economia, para estabelecer as melhores práticas no setor clubístico, atendendo a todos os requisitos de saúde e cuidados com a população”, termina o documento assinado por Paulo Movizzo, Presidente do Sindi Clube e Sérgio Nabhan, presidente do Conselho Superior da Acesc.

Auxílio

No início da pandemia, atitudes dos clubes já haviam salientado a importância destas comunidades para a cidade. Em virtude do combate travado globalmente contra o coronavírus, o Clube Paineiras do Morumby foi um dos primeiros a colocar as suas dependências à disposição do poder público. “A iniciativa tem por objetivo apoiar quaisquer necessidades das autoridades públicas, como por exemplo na acomodação de leitos provisórios para as vítimas da doença”, explicou o presidente Sergio Nabhan.

Um desdobramento dessa inciativa foi uma ação conjunta da Acesc com o Sindi Clube. Eles conseguiram acionar os clubes paulistas, estendendo a atitude a outros 18 clubes entre os maiores do Estado de São Paulo, que também ofereceram suas instalações ao poder público.

Em carta aberta, as duas instituições, numa ação conjunta, colocaram oficialmente as instalações dos clubes abaixo relacionados à inteira disposição das autoridades governamentais e de saúde pública. A carta foi assinada pelo Presidente do Sindi Clube, Paulo Movizzo, pela Presidente da Diretoria Executiva da Acesc, Monica Tabacnik Hutzler, pelo Presidente do Conselho Superior da Acesc, Sérgio Nabhan, e por inúmeras associações locais.

“Trata-se de um momento decisivo para todos. É hora de fazer o certo, de arregaçarmos as mangas e nos unirmos pelo bem geral da população. Cada gesto conta”, afirma o presidente do Clube Paineiras do Morumby, Sérgio Nabhan e que também preside o Conselho Superior da Acesc.

O clubes da região manifestaram-se alinhados aos esforços da Organização Mundial da Saúde – OMS e das Organizações Governamentais brasileiras no combate à pandemia do coronavírus. No ofício afirmam que o ato tem em mente nesse momento a prioridade do bem-estar coletivo e “motivados pelo cumprimento de nosso dever não apenas junto ao país, mas principalmente à população brasileira”.

São signatários da carta os clubes: Alphaville Ténis Clube, Anhembi Tênis Clube – ATC, Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo, Clube Alto dos Pinheiros, Clube Atlético Monte Líbano, Clube Athletico Paulistano, Clube Atlético Ypiranga, Clube Circulo Militar de São Paulo, Clube de Campo São Paulo, Clube Esportivo Helvetia, Clube Esportivo da Penha, Clube Hebraica SP, Clube Paineiras do Morumby, Esporte Clube Pinheiros, Esporte Clube Sírio, Ipê Clube, Rio Pardo Futebol Clube, São Paulo Athletic Club – SPAC.

“A coletividade está no DNA dos clubes, pois somos organismos coletivos. E como entidades seu dever não apenas para com o país, mas com a população. Todos juntos, é como venceremos essa guerra”, complementa Nabhan.