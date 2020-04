A Prefeitura de São Paulo, por meio de uma ação intersecretarial, criou sete novos equipamentos emergenciais para pessoas em situação de rua com sintomas ou diagnosticados pelo novo coronavírus. Juntos, os novos equipamentos contam com 594 vagas e estão abertos 24 horas por dia. Destes, um foi implantado em Santo Amaro. Outro centro emergencial, na Lapa, recebe conviventes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, com capacidade de 106 vagas.

Outros cinco equipamentos foram montados em Centros Esportivos nas regiões da Sé, Vila Clementino, Luz, Santana e Mooca, atendendo 24h para receber moradores em situação de rua, sendo que o equipamento da região da Luz é específico para idosos e portadores de deficiências que foram transferidos dos Centros de Atendimento convencionais, quando houve a necessidade de remanejamento das camas para aumentar o espaço entre os conviventes, como medida preventiva de contaminação.

Núcleo de Convivência

Na região da Cracolândia, foi instalado um Núcleo de Convivência de caráter emergencial, para servir refeições à população local. Desde 26/03, estão sendo servidas 200 refeições por dia (almoço e café da tarde). Outro núcleo começou a funcionar no dia 3 de abril, na região do Cambuci, com capacidade de oferecer café da manhã, almoço e café da tarde para 200 pessoas.

A rede municipal conta com 10 Núcleos de Convivência, com 3.172 vagas. Além das refeições, os usuários têm acesso a banheiros e kits de higiene, onde podem tomar banho e receber as orientações. Para os Núcleos de Convivência da Sé, Chá dos Padres, Prates e Porto Seguro, foram aditados em caráter emergencial mais 1.260 vagas.

Pias para higienização das mãos

A Secretaria Municipal das Subprefeituras instalou 11 pias na região central para auxiliar as pessoas em situação de rua a efetuarem a higienização das mãos, nesse período de pandemia da Covid-19. Com água potável fornecida pela Sabesp, as pias foram instaladas nos seguintes locais: Praça da Sé, Praça Ouvidor Pacheco e Silva, Largo São Francisco, Largo Paissandu, Pateo do Collegio, Praça da República, Largo do Arouche, Parque Dom Pedro, Largo General Osório e Praça da Liberdade e Praça Princesa Isabel.

A SMADS, por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), começou a disponibilizar funcionários para fornecer orientações sobre a higienização das mãos e distribuir sabonetes nos pontos das pias comunitárias instaladas na cidade. Foram distribuídos 3,6 mil kits de higiene por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania junto à empresa Colgate, por meio da Cruz Vermelha.