Localizado ao lado do metrô Fradique Coutinho, na rua dos Pinheiros, o restaurante árabe Farik, que significa equipe, em árabe, ampliou o sistema delivery além dos principais aplicativos de entrega, caso do iFood, UberEats e Rappi.

O restaurante conta com pratos que ousam dentro da tradicional gastronomia local. O chef mostra que o Líbano é moderno e que a comida libanesa é bem mais do que quibes e esfirras. Foi assim que surgiram o Falafel de Banana da Terra (R$ 24, 3 unidades), servido sobre hommus e regado por molho de coalhada fresca; ou o Beirute de Kafta (R$ 27), em que o pão sírio é recheado com kafta, mussarela, tomate, cebola e molho da casa, e assado em um forno convexo típico do Líbano chamado Saj. Esse último um prato de inspiração armênia.

Destaque também para a Limonada Libanesa (R$ 10, 500 ml), receita própria feita a partir de romã, limão, hortelã e leve toque de água de rosas; o Falafel Recheado com Coalhada, uma releitura dos tradicionais bolinhos de massa de grão-de-bico temperados com especiarias, que nessa versão são servidos recheados com coalhada seca e toppings de zaatar e hortelã (R$ 27, 5 unidades); e a Linguiça de Cordeiro com coalhada no hortelã, linguiças grelhadas de carne de cordeiro (2 unidades) servidas com coalhada seca temperada com hortelã, tabule e arroz sírio (R$ 29).

Com diversas possibilidades para veganos, vegetarianos e carnívoros, o cardápio ainda conta com os tradicionais Shawarmas/ kebabs (R$ 22), esfirras fechadas (R$ 6 a unidade) e outras iguarias desta culinária.



Restaurante-empório

A casa dispõe ainda de produtos trazidos diretamente do Líbano para o Brasil, como cervejas libanesas, guloseimas, entre outros artigos, que podem ser adquiridos e/ ou consumidos no local. Outro atrativo é a ampla oferta de doces árabes, que partem desde folhados recheados com Nutella, até os mais clássicos, como os com recheios de pistache, nozes ou tâmara, entre outros.

Serviço:

Farik – Cozinha Árabe Contemporânea

Rua dos Pinheiros, 567 – Pinheiros (próximo à estação Fradique Coutinho – Linha Amarela); (11) 2369-7967 / Instagram: @farikpinheiros