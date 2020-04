Para aqueles que desejam saborear as delícias do Di Paolo neste tempo de isolamento social, é possível solicitar a maioria dos pratos servidos na casa por meio do sistema de delivery ou serviço take out, tanto na unidade Pinheiros quanto na Vila Olímpia. A exemplo do carro-chefe do menu, o Galeto Al Primo Canto (R$ 48), iguaria assada na brasa de carvão com temperos especiais, o que a deixa crocante por fora e suculenta por dentro, além dos famosos acompanhamentos: Salada de Maionese (R$ 25), Polenta frita (R$ 20) e Queijo à Dorê (R$ 19).

As massas também estão disponíveis neste cardápio customizado, como o Spaguetti, Tagliarini, Tortéi e Penne Integral (R$ 48 cada). Ao pedir a massa, o cliente pode escolher entre 5 opções de molhos: Alho e óleo, Pomodoro, Ragu de Costela, Tomate Seco e Quatro Queijos.

A sobremesa também dá água na boca: Sagu feito com vinho colonial regado com creme de baunilha (R$ 19). A casa oferece também alguns produtos congelados, ideais para o preparo em casa pelo consumidor como a famosa Sopa de Capeletti (R$ 63, caldo e massa).

“Queremos oferecer um serviço a mais para nossos clientes, que poderão levar nossos produtos para suas residências com o mesmo padrão e qualidade dos restaurantes”, explica Jandir Dalberto, sócio-fundados das unidades de São Paulo. “Após o período da pandemia, iremos inaugurar nossa terceira unidade na cidade, desta vez na zona norte. Com ela, chegamos ao patamar de uma inauguração ao ano”, completa.

Todos os pratos servem até duas pessoas.

Serviço:

Restaurantes Di Paolo

Vila Olímpia: WhatsApp (11) 99622-7190

Avenida dos Bandeirantes, 1663

Pinheiros: WhatsApp (11) 96629-4762

Rua Morás, 53 – Esquina com a av. Pedroso de Morais

https://dipaolo.com.br/delivery/