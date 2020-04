Nesta época de pandemia, a população de baixa renda fica ainda mais fragilizada. “Só quem frequenta estes locais entende, pois quem fica em casa não sabe o que está acontecendo com o pobre de baixa renda”, aponta André Brazolin, do Instituto Brazolin e dos Anjos do Esporte. Desse modo, medidas de auxílio tornam-se ainda mais importantes.

André Brazolin, ex-atleta profissional de basquete que atuou na seleção brasileira e em clubes como Flamengo e Corinthians, dirige a iniciativa. O Instituto tem como missão a promoção da assistência social; proteção dos direitos da criança e do adolescente; desenvolvimento de atividades esportivas como base de integração social; promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção da qualificação profissional para integração no mercado de trabalho; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; promoção da ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia e outros valores universais.

Hoje, porém, ele destaca que há uma batalha mais urgente. As famílias em comunidades carentes estão sofrendo significativamente com a necessidade de isolamento social. “Nós estamos brigando contra a Covid-19 e contra a fome. A nossa briga agora não é ensinar o basquete, o esporte. A nossa briga agora é a vida”, salienta.

O Instituto, porém, continua fazendo sua parte. “Já demos mais de 5 toneladas de alimentos, já entregamos mais de mil cestas básicas em um mês de coronavírus”, afirma Brazolin, agradecendo especialmente as empresas Menestrello e Iatagan, responsáveis pela maior parte das doações.

“Está uma corrente muito boa, mas a gente precisa de mais ajuda porque não é nem 20% do que está acontecendo ainda. Eu não quero que ninguém vá dormir com fome. Mas só consigo doar para o jantar”, comenta. Diariamente, são distribuídos cerca de 250 marmitex (50 em Taubaté e 200 em Paraisópolis) para moradores de rua.

Porém, este número poderia ser maior se o Instituto contasse com o auxílio da comunidade. “A gente não tem arrecadação. Está tudo parado; então, a gente está precisando de muita ajuda, sim, mas o Instituto não tem recurso enquanto não acabar a Covid-19”, salienta.

Voluntários auxiliam no processo, sempre com equipamentos de proteção. Estamos com pessoas que estão ajudando a gente, depositando na conta do instituto. Amigos depositando dinheiro, outros doando cestas básicas. Não está acontecendo treino dos Anjos do Esporte, mas a gente está contribuindo com a alimentação com a ajuda de amigos, empresários e pessoas desconhecidas de bom coração”, lembra.

Com a ajuda da iniciativa privada foi possível doar ovos de páscoa. André Brazolin se desdobra para estar presente nos locais onde o Instituto auxilia. Sua rotina lembra o tema da campanha de arrecadação: Voe com os anjos.

Instituto

Antes da pandemia, o instituto contava com uma equipe de 25 voluntários, entre administradores; professores e técnicos de basquete, handebol e futebol; fotógrafos; responsáveis pela alimentação, transporte e captadores de recursos. Todos dirigidos por Brazolin.

O projeto iniciou os trabalhos em Minas Gerais e, de lá para cá, ajudou na recuperação de detentos e crianças carentes. Hoje está focado na comunidade de Paraisópolis e na Cracolândia, em São Paulo, utilizando o esporte como meio de integração social e ajuda ao próximo.

Mais de 400 crianças e jovens em condição de vulnerabilidade social são atendidos no projeto com uma metodologia de humanização através do esporte como ferramenta para a transformação social e pessoal. Os jovens vivem em condições precárias no que se refere a alimentação, higiene, saúde e educação. A realidade de exclusão social, os vínculos familiares frágeis e a autoestima comprometida não lhes permitem enxergar perspectiva para o futuro. Sem ajuda, é pouco provável que consigam desenvolver seu potencial humano.

Se você pode, compartilhe essa iniciativa para que juntos possamos ajudar famílias que já estão sendo afetadas com a situação que estamos vivendo.

Em parceria com o @institutobrazolin, nós da @Menestrello, @via_pane e @Iatagam, estaremos arrecadando cestas básicas. O próprio @institutobrazolin se encarregará de destinar as arrecadações.

Mas como sabemos que #JuntosSomosMaisFortes, queremos convidar você a se unir a nós e com isso, ajudar muito mais pessoas!

Se você estiver interessado em participar conosco, entre em contato em nosso WhatsApp (11) 4121-3569 ficaremos muito felizes e gratos por ter pessoas tão generosas ao nosso lado.

Una-se a nós!