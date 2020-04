Moradores denunciam série de assaltos e furtos no bairro de Alto de Pinheiros e vizinhos. Com as ruas mais vazias, a sensação de insegurança é ainda maior. A Assessoria da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo reitera a necessidade de preenchimento de Boletins de Ocorrências.

Ruas vazias

Casas de rua, principalmente nesta época de vias mais vazias no período noturno, são um “prato cheio” para os ladrões, nas residências e no momento de entrada e saída da garagem. Há relatos de aumento de assaltos, com falsa identificação dos meliantes que informam serem do “departamento de saúde pública”. Todo cuidado é pouco. Eles não perdem a oportunidade de “inventarem” maneiras para roubar. O Butantã, Morumbi e Real Parque já somam vários casos, inclusive até em condomínios e apartamentos.

Depoimentos

Moradores locais informam que há zonas com número maior de ocorrências. “Novo assalto à mão armada dia 18 na rua Ariqueme, esquina com a Padre Pereira Andrade. Dois assaltantes de moto abordaram um homem com uma criança. Chamaram a polícia, que perseguiu a moto na Fonseca Rodrigues com troca de tiros.” – E.Y.

“Eu fui abordada há um mês, na mesma rua, por uma moto com dois assaltantes armados. Estava com meu filho, e já foram cinco no mesmo quarteirão desde janeiro. As vítimas são mulheres, pessoas com crianças ou idosas. Esta rua sempre foi calma e sem incidentes, mas este ano parece que descobriram que é mais fácil, e as vítimas são vulneráveis. Foi feito B.O., mas nada parece mudar. Quando começam a focar em pessoas com crianças é muito preocupante, e com estas repetições mensais, pode se tornar uma tragédia anunciada” – Grupo Alto de Pinheiros Quer Paz.

Importância do B.O.

A SSP afirmou, em nota, que as ações policiais, principalmente de patrulhamento, são reorientadas com base nos indicadores criminais. Por isso, é essencial o registro do boletim de ocorrência. Além disso, o documento auxilia no trabalho investigativo para a prisão dos autores.

“As polícias Civil e Militar realizam diversas operações de combate ao crime contra o patrimônio, tanto no trabalho preventivo realizado pela Rocam, Força Tática, Rádio Patrulhamento e Policiamento Comunitário, como também no trabalho investigativo desenvolvido por equipes especializadas. Essas atividades, na região, permitiram reduzir em 18,32% os roubos em geral no mês de fevereiro deste ano, em comparação a igual período de 2019. Da mesma forma, houve queda de 50% nos roubos de veículos, de 46,95% nos furtos em geral e de 44,57% nos furtos de veículo”, complementa a assessoria.

Ampliação da Delegacia Eletrônica

O governador João Doria anunciou no último dia 24 a ampliação no atendimento da Delegacia Eletrônica. O serviço passou a registrar uma série de crimes que antes só podiam ser registrados presencialmente. Passou a ser possível notificar pela internet roubo ou furto a residência; roubo ou furto a estabelecimento comercial; crimes contra o consumidor; roubo ou furto de carga; ameaça; estelionato; entre outros.

As delegacias territoriais seguem funcionando normalmente, mas, em razão da disseminação da Covid-19, a Polícia Civil recomenda a utilização do modelo eletrônico para evitar aglomerações nos DPs e, assim, reduzir os riscos de contágio. A ampliação da Delegacia Eletrônica estava prevista para o segundo semestre, mas foi antecipada por causa da doença.

Desde que entrou em funcionamento, no ano 2000, a Delegacia Eletrônica já registrou mais de 13 milhões de ocorrências, sendo mais de 220 mil somente nos dois primeiros meses deste ano. Em 2019, por exemplo, as modalidades disponíveis no serviço digital apresentaram movimento 29% superior ao total de ocorrências presenciais.

Porém, há outros relatos:

“Que triste! Não temos sossego! Ando de bike todo dia lá! Estamos com muito medo” – L. E.

“Quem está passando fome não sai para assaltar com revólver. Isso é bandido que vai roubar com pandemia ou sem.” – J.O.N.

“As ruas estão vazias, desertas, muitas pessoas passando fome. Vai aumentar.” – K. L.

“Com as ruas desertas há um favorecimento aos que já roubam sempre. Estão se sentindo livres! O povo acuado em casa…” – L.M.

“Moro aqui na rua Pascoal Vita, no último andar do meu prédio, em um apartamento que dá frente para a rua Ourania , e também dia 18, por volta das 18h30, eu e meu marido estávamos assistindo a um filme quando ouvimos uma explosão. Para nossa surpresa, foi uma bala perdida. Gente, que absurdo!” – I.B.

“Estou chocada com a falta de segurança do bairro. Moro na rua Pascoal Vita, esquina com a Isabel de Castela, estava em casa vendo TV e não ouvi nada diferente que me chamasse atenção. Soubemos dos tiros e que ninguém se feriu e foi a apenas o susto e vidro quebrado. Tempos difíceis.” – M.B.

“Pelo que sei é que uma moto com dois assaltantes na Pereira Leite, Nazareth Paulista, tentou ou assaltou um senhor com seu netinho, e foi chamada a polícia e houve troca de tiros. A 14°delegacia deve saber do ocorrido. Ainda bem que não ocorreu nada mais grave. Estão a salvo.” – S.M.