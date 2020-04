Preparações diferenciadas são uma boa oportunidade para melhorar a alimentação.

O período atual de quarentena, requer além do isolamento social, um cuidado maior com a saúde. E estar dentro de casa por mais tempo que o habitual pode causar o consumo excessivo de alimentos que não deveriam ser tão recorrentes na rotina. Por outro lado, o momento também proporciona a oportunidade de estimular a criatividade de forma saudável na cozinha. Pensando nisso, Karla Maciel, nutricionista e consultora da Vitao Alimentos, separou algumas receitas veganas e nutritivas para serem feitas em casa. Confira:

Pão de queijo vegano

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de Farinha de Arroz Vitao

1 colher (sopa) de polvilho azedo

1 colher (sopa) de farinha de tapioca

3 colheres (sopa) de água

1 colher (sobremesa) de azeite de oliva

Temperos a gosto (sal, orégano, páprica)

Modo de preparo: misture todos os ingredientes e coloque em uma frigideira antiaderente, vire e asse o outro lado.

Quiche de abobrinha

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de grão-de-bico

3 xícaras (chá) de água

Sal a gosto

1 xícara (chá) de Farinha de Sorgo Vitao

Recheio

3 abobrinhas

1 cebola pequena

1 xícara (chá) de tofu ou queijo vegano

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: deixe o grão de bico de molho. Cozinhe e reserve. Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até formar uma mistura. Forre uma forma de fundo removível com a massa. No recheio, refogue a cebola no azeite e coloquei a abobrinha picada. Tempere com sal e pimenta. Coloque os cubos de tofu e misture. Recheie a massa na forma e leve para assar até dourar.

Overnight de frutas vermelhas

Ingredientes:

1 copo (150 ml) de bebida vegetal de coco

4 colheres (sopa) de Aveia em Flocos Grossos Vitao

3 colheres (sopa) de Geleia de Frutas Vermelhas Vitao

Frutas vermelhas para decorar

Modo de preparo: coloque em uma caneca de vidro a bebida vegetal de coco e misture com o xilitol. Adicione a aveia e misture. Leve à geladeira de um dia para o outro. Sirva com a geleia e as frutas decoradas, em camadas.

Fonte: Karla Maciel, nutricionista e consultora da Vitao Alimentos (htps://web.facebook.com/vitaoalimentos)