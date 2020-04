A população não sabe como será a transição ao final da quarentena. A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) preparou um guia para definir alguns cuidados necessários para a reabertura de seus associados, quando acontecer.

De acordo com o site da Associação, o setor de shopping centers passa por um momento delicado. “Pela primeira vez na história, todos os empreendimentos do Brasil foram fechados devido à crise ocasionada pela Covid-19. Após esse período, e com a autorização do poder público para a reabertura do comércio, os shoppings retomarão suas operações gradualmente”, afirmam.

Neste período, a Associação pensou em como os empreendimentos devem se preparar desde agora para a reabertura parcial ou total das atividades e elaborou o “Protocolo de Operação após Reabertura dos Shoppings“. O objetivo do material é oferecer recomendações fundamentais para um ambiente seguro, baseadas em referências internacionais e no Comitê de Operações da Abrasce.

“Desde o início da crise, a Abrasce tem se posicionado e atuado em conjunto com autoridades e representantes de diferentes grupos empreendedores para discutir medidas preventivas e cuidados com a saúde e higiene de clientes e colaboradores, assim como melhores práticas relacionadas às operações dos empreendimentos. Com este material pretendemos contribuir para a higienização correta dos ambientes e a retomada segura e organizada das operações”, garante Glauco Humai, presidente da Abrasce, ao site da Associação.

O guia traz informações relacionadas às duas possíveis fases durante a crise da Covid-19: retomada parcial e abertura total das operações dos shopping centers. No material, é ressaltado que as medidas têm caráter de recomendação, as quais foram avaliadas e já adotadas por outros países, visando à saúde e à segurança da administração, lojistas e consumidores. As particularidades de cada empreendimento e região deverão ser avaliadas.

No cenário de retomada parcial, quando num possível horário reduzido, esteja preparado para que algumas lojas não consigam abrir de imediato, provavelmente na primeira semana, fazendo parte da reorganização das empresas e também levando em consideração a retomada gradual do público. Até que o horário normal seja restabelecido, as empresas devem avaliar a quantidade de casos nos seus municípios, cidade, estado e região. Segundo os shoppings pesquisados na Ásia, a maioria das operações pôde voltar a funcionar, com exceção dos cinemas, entretenimento e atividades para crianças.

Apesar de ter sido uma prática adotada na Ásia e em alguns equipamentos no Brasil, o controle de acesso com medição de temperatura de todos os colaboradores, funcionários lojistas e clientes, por meio de tecnologias como sensores infravermelhos, scanner ou câmeras de segurança equipadas com sensores de calor, não é possível observar a eficácia do uso desses equipamentos para concluir com precisão e controlar a Covid-19 no país.

Há um reconhecimento que no Brasil esse contingenciamento deverá ser particularizado e regionalizado, devido à expectativa de a pandemia ocorrer em diferentes momentos de pico no país. Não se descarta, portanto, a possibilidade de recomendações futuras do Ministério da Saúde para que, num futuro próximo, haja métodos seguros e eficazes.

Durante as primeiras semanas, a sugestão é monitorar a abertura e o funcionamento de restaurantes, a fim de observar a separação e distanciamento das mesas, tanto das praças de alimentação, quanto dentro dos próprios restaurantes que também devem disponibilizar álcool gel para uso dos clientes.

Na praça de alimentação, a indicação é para reforçar a higienização dos pontos e praças que possuam pias para lavagem de mãos e avalie junto com seus lojistas, nesta fase, o uso de talheres e copos descartáveis, substituição das tradicionais bandejas por materiais descartáveis, além do reforço na higienização de mesas e cadeiras e a delimitação de espaços para uso, garantindo a recomendação de distância entre as pessoas.