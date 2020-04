Pensando na comodidade das pessoas durante a quarentena, o Rendez-Vous, bistrô francês localizado em Pinheiros, lança uma linha de pratos e snacks congelados para serem finalizados em casa. São 8 opções, os maiores sucessos da casa, que são vendidas em combos. Confira as opções: 4 Croque Monsieur (R$ 78), 6 croissants (R$ 50), 6 pain au chocolat (R$ 50), Combo 5 cassoulet au croquette e 7 dadinhos de tapioca (R$ 40), Porção de boeuf bourguignon para duas pessoas com macarrão (R$ 70), Porção de lasanha de berinjela para duas pessoas (R$ 60), Poulet bonne femme para duas pessoas (R$ 58) e Torta de maçã 8 fatias (R$ 80).

As encomendas devem ser feitas no WhatsApp (11) 4564-0146 e retiradas no restaurante, das 12h às 22h.

Serviço:

Rendez-Vous Bistrô

Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros

(11) 4564-0146

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 12h às 22h

Instagram: @rendezvous.bistro