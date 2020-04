Todas as quintas-feiras, o Quintal do Espeto realiza shows em prol de entidades filantrópicas, doando o valor arrecadado com as entradas. São entidades dos mais variados segmentos: orfanatos, asilos, reabilitação etc.

Tendo em vista a Covid-19 e preocupados com a dificuldade financeira que vêm atravessando essas instituições por conta disso, a direção do Quintal resolveu iniciar uma campanha de doações com ressarcimento integral do valor para quem colaborar.

Esse ressarcimento se dará como forma de desconto no momento do pagamento da comanda, em qualquer uma das sete unidades do Quintal do Espeto. Tão logo retornem às atividades, basta apresentar o comprovante original do depósito na conta da instituição escolhida. Os depósitos poderão ser de R$ 10,00, R$ 20,00 ou R$ 30,00, e serão abatidos um por comanda; mas, você pode doar quantas vezes quiser.

ENTIDADES ASSISTIDAS

S.B.A.S. Lar das Maezinhas – CNPJ no 43.165.943/0001-87 (Banco Bradesco – Agência 0088-4 – C/C 37595-0) – Tel: (11) 2093 3722 / (11) 99672 2637

Lar Sirio Pro Infancia – CNPJ no 62.187.562/0001-43 (Banco Itaú – Agência 0367 – C/C 09332-5) – Tel: (11) 98432 3408

Centro de Ação Social Espaço Livre – CNPJ no 53.283.040/0001-54 (Banco Bradesco – Agência 1415 – C/C 37658-2) – Tel: (11) 2727-5094

Cenha – Centro Social Nossa Senhora da Penha – CNPJ no 43.028.075/0001-93 (Banco Bradesco – Agência 3393 – C/C 262000-6) – Tel: (11) 2294-0900

A MAIS – Associaçao Multifuncional de Ação e Inclusão Social – CNPJ no 15.408.739/0001-04 (Banco Bradesco – Agência 03257 – C/C 0087510-4) – Tel: (11) 99604-6591

Caminho da Vida – Assoc. Benef. de Amparo ao Idoso Carente – CNPJ no 03.692.295/0001-00 (Banco Itaú – Agência 0287 – C/C 26108-5) – Tel: (11) 2748-7811 / (11) 99990-0083

SETE UNIDADES

As unidades nas quais os depósitos poderão ser apresentados após a quarentena são: Moema Carinás,

Moema Pavão, Perdizes, Tatuapé, Vila Mariana, Vila Madalena, Alto da Lapa e Santana (em breve). Os

endereços podem ser acessados em www.quintaldoespeto.com.br