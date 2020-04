O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) conta com mais três novos reforços na luta contra o coronavírus, causador da doença Covid-19: são os robôs de telepresença. A nova tecnologia do HC já realiza triagens dos pacientes no Ambulatório de Transplante de Fígado, vinculado à Divisão de Transplantes de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo e à Divisão de Gastroenterologia, que chegam da rua por questões respiratórias ou não.

Uma enfermeira fica a distância e, por meio da tela do robô, consegue recepcionar os pacientes, realizando a primeira triagem, não se expondo ao risco de contaminação. Dessa forma, a profissional consegue identificar os pacientes com sintomas respiratórios que são prioritários no atendimento, indicando as medidas de isolamento necessárias.

Os robôs também serão utilizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em enfermarias. Quando há um paciente em isolamento, é necessário minimizar a entrada de pessoas no quarto do paciente. Nesses casos, o robô pode ser utilizado tanto pela enfermagem, que poderá conversar com o paciente remotamente, como também as visitas dos familiares poderão ser feitas com essa tecnologia.

Durante a pandemia, muitos médicos precisarão ficar afastados, em isolamento domiciliar. Nesses casos, eles ainda poderão contribuir com a experiência participando a distância de reuniões clínicas e da discussão de casos.

Integração

Segundo a diretora do Hackmed, Lilian Arai, que coopera com a integração de startups e empresas que dispõe de soluções tecnológicas no aparelhamento do Hospital das Clínicas durante a pandemia da Covid-19, a ideia é distribuir robôs por todo o Complexo HC.

“Temos três robôs, mas gostaríamos de disponibilizar muito mais. Além disso, também buscamos o apoio de muitas empresas que possam colaborar na implementação dos melhores recursos tecnológicos, visando ao menor risco de contaminação e à maior eficiência no atendimento”, afirma.

Protocolo

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e o Instituto do Coração (InCor) elaboraram um protocolo de atendimento de pacientes com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As orientações são voltadas a profissionais da saúde, com enfoque no atendimento a casos graves no ambiente de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com necessidade de ventilação mecânica.

A iniciativa conjunta teve a participação de especialistas nas áreas de Pneumologia, Terapia Intensiva, Emergências Clínicas, Moléstia Infecciosas e de outros médicos do HC. Os interessados podem acompanhar aulas da Escola de Educação Permanente da FMUSP, além de conferir um esquema para treinamento e capacitação das equipes dos hospitais da rede. “Testamos a telemedicina como ferramenta para difusão desses conhecimentos, que se mostrou apropriada”, afirma Carlos Roberto de Carvalho, professor titular da disciplina de Pneumologia, da Faculdade de Medicina da USP.

O protocolo foi validado pelo Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, do qual o professor Carlos Roberto de Carvalho faz parte. Criado pelo Governo do Estado em 26 de fevereiro para monitorar e coordenar ações contra a propagação do vírus, o grupo conta com profissionais especialistas das redes pública e privada, com ênfase na área de infectologia.

“Essa é uma doença nova e estamos aprendendo com ela. É muito importante que possamos fazer pesquisas para acompanharmos os pacientes que têm alta e que podem desenvolver alguma sequela pulmonar, além de entendermos qual extensão que o vírus causa de lesão no nosso organismo”, acrescenta o professor Carlos Roberto de Carvalho.