Nesse período de quarentena, onde todos estão em casa executando poucas atividades, é muito comum observarmos problemas comportamentais em animais domésticos. Como xixi fora do lugar, rasgar almofadas e latidos excessivos. O que muitas pessoas não sabem é que esses comportamentos são comuns no mundo animal. Costumamos dizer que todo cão feliz rói, corre, late, rasga, pula, relaxa, tem apetite, dorme bem, brinca e socializa.

Com o tutor ciente de que esses comportamentos são normais, é preciso pensar no que pode ser feito para que a falta de atividade não seja desviada para objetos da casa, ou que o cão comece a apresentar reatividade a coisas e situações que antes não eram um problema.

“Na creche, nós desenvolvemos muitas brincadeiras, com foco no bem-estar animal, ou seja, um cão feliz”, explica Camila Lima de Almeida, sócia-proprietária do Pet Family. A especialista compartilha algumas delas que podem ser realizadas sem a necessidade de alto investimento financeiro, com coisas que normalmente temos em casa.

Mudando a forma de se alimentar

Não é segredo para ninguém que o cão, em natureza, não tem um humano que coloca a comida no prato, serve e ele simplesmente come.

A princípio, achamos que estamos sendo os melhores do mundo, afinal ele não tem que caçar, matar, destrinchar etc. Mas o seu cão ama isso, é a natureza dele. Então que tal mudar a forma como alimenta seu pet? Além de deixa-la mais natural, já é uma brincadeira e tanto!

– Jogue porções da refeição em pedaços de tecido, como toalhas, ou panos – a dificuldade será encontrar o alimento entre as dobras do tecido;

– Esconda a comida por cantos da casa – sempre em locais onde ele pode ter acesso (se não quer que ele suba no sofá, não coloque ali). É importante começar deixando o alimento em um mesmo caminho, de forma mais visível e depois ir dificultando, isso fará com que ele use mais o olfato para encontrar o alimento;

– Brincar de bolinha não deixa de ser importante: a principal brincadeira e mais conhecida é o ato de jogar bolinhas ou qualquer outro brinquedo para o pet perseguir. Apesar de muitas pessoas não saberem o real motivo pelo qual estão fazendo a brincadeira, ela é muito importante. Estimula o instinto de perseguir algo, como uma presa, por exemplo;

– Ração ou petiscos congelados: alguns pets deixam muito claro a necessidade que tem de roer objetos, como nos chinelos, cadeiras e afins. Logo, faça a troca. Não adianta punir uma necessidade básica. Nas lojas de compras para animais de estimações, tem uma infinidade de brinquedos cuja finalidade é roer. É muito importante dar uma atenção especial ao objeto escolhido, como saber se ele realmente é apropriado para a mordida e tamanho do seu pet, a escolha errada pode causar sérios problemas para saúde do seu pet;

– Papelão ou outros objetos recicláveis: um comportamento comum, principalmente quando o pet está entediado, é rasgar ou picotar coisas. Apesar de estranho e evitado por nós, humanos, quando feito em locais errados, esse é um comportamento normal do animal em vida livre, é o que ele faz para chegar até seu alimento. Por isso a importância de trabalhar esse comportamento de forma correta, e não nas almofadas, tapetes higiênicos etc. Uma brincadeira muito legal é colocar a ração ou petiscos em pedaços de papelão e fechar com fita crepe (que é feita de papel). Para chegar ao alimento ele terá que rasgar o papel;

– Brincar com coco verde: se você ama coco, seu pet também pode amar. Nessa brincadeira, é comum que os pets tentem tirar as fibras do coco. O interessante é que é uma fruta barata e facilmente encontrada no mercado. O cachorro pode beber água de coco tranquilamente, mas recomendamos retirar, caso não queira muita sujeira pela casa.

Fonte: Camila Lima de Almeida, sócia-proprietária do Pet Family (www.petfamilyabc.com.br)