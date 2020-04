A subprefeitura de Santo Amaro é formada pelos bairros de Santo Amaro, Campo Belo e Campo Grande. Com características e realidades diferentes, cada um deles tem demandas que precisam ser atendidas de forma eficiente e célere. A Subprefeita Janaina Lopes de Martini conversa de forma exclusiva com a Tribuna de Santo Amaro – Grupo 1 de Jornais para comentar um pouco desses desafios.

Tribuna de Santo de Amaro – Quais são os principais desafios na gestão de uma Subprefeitura?

Janaina Lopes de Martini – Muitos são os desafios quando se trata de administrar diversos bairros dentro dos três distritos que compõem a Subprefeitura de Santo Amaro: Santo Amaro, Campo Belo e Campo Grande. São bairros que apresentam características e realidades diferentes e cada um deles tem demandas que precisam ser atendidas de forma eficiente e célere. Esse é o meu principal objetivo: ouvir e atender as várias demandas da população e associações de bairro, por meio de uma comunicação direta para o melhor conhecimento dos problemas e definição das prioridades.

TSA – Qual é a marca que você pretende deixar de sua administração?

JLM – A praticidade e a sinceridade fazem parte da minha vida profissional e, por isso, gosto de resolver todos os problemas e demandas que surgem aqui na Subprefeitura de forma rápida, eficiente e sem enrolar ninguém. Tenho uma equipe ágil, competente e parceira na solução das demandas que surgem diariamente. Aliás, desde o mês de março passado, a Subprefeitura de Santo Amaro se tornou a primeira e a única a ser comandada por mulheres, que estão à frente das principais áreas estratégicas do órgão.

Dessa forma, a subprefeitura de Santo Amaro entra para história da cidade de São Paulo na valorização do trabalho feminino.

TSA – Qual é o balanço até o momento?

JLM – Estamos trabalhando em várias frentes para atender as demandas da região em todas as áreas. O trabalho de zeladoria é realizado diariamente por equipes distribuídas por diversas ruas e avenidas, na limpeza de córregos, bueiros e bocas de lobo, podas de árvores e operação tapa buraco. Além de estarmos atuando firmemente no combate ao comércio irregular.

Mas também temos realizado diversas obras importantes para o munícipe, como revitalização de canteiros de ruas, avenidas e praças, além de instalação de diversos equipamentos para o lazer da população, entre eles, pista de caminhada, aparelhos de ginástica para a terceira idade, playgrounds (instalação e manutenção) e cachorródromo.

Ainda temos as obras de contenção de alagamento em locais de muito fluxo de veículos e pessoas como a do cruzamento da avenida Nossa Senhora do Sabará com a avenida Interlagos que vai beneficiar milhares de pessoas.

Também estamos agilizando os processos de análise e regulamentação de documentos através do SEI (Sistema Eletrônico de Informação) possibilitando maior eficiência e transparência para o munícipe.

TSA – Como a Subprefeitura está trabalhando em época de coronavírus?

JLM – Estamos trabalhando alinhados com o prefeito Bruno Covas nos esforços para combater e diminuir os problemas causados pelo coronavírus. Estamos realizando uma força tarefa para intensificar os serviços de zeladoria e limpeza na região de Santo Amaro. Fazemos diariamente lavagem química nos locais de maior fluxo de pessoas, no entorno dos hospitais, pontos de ônibus, metrô e terminais. Intensificamos a limpeza dos córregos, bueiros e bocas de lobo. O atendimento presencial ao público está suspenso, mas o atendimento é realizado normalmente por meio do 156.

TSA – Santo Amaro é um dos maiores distritos de São Paulo. Como é possível acompanhar diariamente tudo que ocorre na área?

JLM – Temos diversos canais de informação onde recebemos as demandas da população e buscamos atender o mais rápido possível. Para isso temos uma equipe afinada e parcerias importantes que nos ajudam no atendimento de todas as solicitações.