O “cachaça”, ou o “Schnaps” foi inaugurado em 1977 por um alemão, o “Alex” ou ‘’Alexinho’’, um ruivo de 2m de altura que já era uma atração à parte. A abertura da casa foi uma aventura de quatro profissionais vindos de Santa Catarina, Navegantes. Garçons e cozinheiros que queriam trazer a tradição alemã para São Paulo.

Ir ao Schnaps é ter a certeza de que vai encontrar exatamente o sabor que marcou sua primeira ida ao local. Muitas vezes, mais do que apenas uma refeição podemos ter boas lembranças e água na boca, ao mesmo tempo. Em uma cidade com grande competição gastronômica, com influências orientais, árabes, africanas, italianas, tudo graças a diversos ciclos de imigração, a sobrevivência de um restaurante por mais de 40 anos já é um feito em si. O restaurante trabalha agora, também, com delivery ou retirada no restaurante.

Sobreviver, renovar e levar a tradição para as novas gerações, sendo ainda referência de gastronomia, é wunderbar! O paprika schnitzel é conhecido por todos os frequentadores. O tradicional molho que acompanha o escalope de lombo, tem um sabor marcante que hoje é usado em outras receitas na casa, como o parmegiana de páprica que é um sucesso fenomenal no almoço executivo.

As cervejas importadas, pão preto, beef tartar, pato, feijoada alemã, e o apfelstrudel com chantilly de sobremesa tornam o local único. O atual proprietário do local, Claudinei Porter, de descendência alemã, mantém o foco em preservar essa receita de sucesso no Schnaps.

Serviço:

Restaurante Schnapshaus

R. Diogo Moreira, 119 – Pinheiros

Horário: de terça a sexta-feira, das 11h às 16h e das 18h às 22h; sábados, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 17h.

www.schnapshaus.com.br