Considerado um benefício para proporcionar melhores condições de trabalho, a modalidade home office se tornou alternativa para muitas empresas protegerem seus clientes e colaboradores das ameaças do coronavírus. “Apesar de proporcionar uma série de vantagens aos colaboradores, como flexibilidade de horário com deslocamento e comodidade ao profissional, a atividade remota requer muito mais organização individual, monitoramento e capacidade de colaboração dos líderes e entre as equipes. Pois o previsto e o planejado nem sempre acontecem e as pessoas ficam mais tensas frente ao novo. E agora estamos num tempo de imprevistos”, afirma Janaína Rost, head da TackTMI, empresa de treinamentos corporativos e desenvolvimento de talentos da multinacional de recursos humanos, Gi Group.

Um dos principais desafios tanto para empresas como para os colaboradores que passam a dar expediente em casa é manter a equipe focada e manter o ritmo de produtividade. Entre as principais recomendações para profissionais que estão trabalhando em casa estão:

– Recursos tecnológicos: equipamentos e softwares, que devem ter boa condição e completa atualização. Isso economiza tempo e estresse, afinal diminui o imprevisto. Redes de conexão são outro aspecto importante. Como os internautas ficam mais expostos, a área de segurança da informação precisa estar orientada ao negócio, criando práticas que agilizem e acelerem essas novas formas de atuação fora dos sites físicos.

– Recursos de estrutura física e lógica do trabalho em casa: organize a rotina de horários, a forma de se preparar e sentar-se no seu espaço ou estação de trabalho. Monte um local que sirva de base, com seus recursos necessários, que hoje são diversos, desde canetas e lápis a mouse, carregadores, fones de ouvido e equipamentos como ipad, tablets. Outros recursos também são importantes: água, café e tudo que na lógica do escritório estão ao alcance.

– Como gerenciar o tempo: identifique o que de fato precisa e o que na verdade te “rouba tempo”. Use ferramentas que possam te manter focado e gerencie o expediente, como a técnica do “Pomodoro” que consiste na utilização de um cronômetro para dividir o trabalho em períodos de 25 minutos, separados por breves intervalos de 5 a 10 minutos. Deixar o celular em modo avião durante este período, desligar o WhatsappWeb, notificações de e-mail e do celular, também ajudam na concentração.

– Paradas físicas e mentais: reserve tempos para paradas em intervalos regulares, como a cada duas horas, por exemplo. Cansou da produção? Pare 5 minutos, fique de pé, mude de local, assim você voltará muito mais ativo. Se dedicar a algumas atividades extras durante os intervalos ajudam a tornar o ambiente mais produtivo. Brincar 10 minutos com o “pet” ou 15 minutos com o seu filho, praticar ioga e meditação com ajuda de aplicativos gratuitos são algumas das alternativas para te dar mais energia e produtividade.

– Invista no aprendizado: aproveite esse breve tempo livre para começar algo novo, como acessar e-books ou cursos online. Existem inúmeros treinamentos e conteúdos virtuais oferecidos por renomadas instituições, muitos deles gratuitos e bastante acessíveis, que tratam de temas como melhorar apresentações em clientes e reuniões com equipe. Faça uso desse tempo para fazer atualização em metodologias ágeis, que dão vazão ao conhecimento e ainda aumentam as habilidades.

– Crie novas conexões com quem convive: o apoio mútuo é importante nos tempos de crise. Encontre um novo jeito de se comunicar, mesmo que seja virtualmente, para se manter conectado, seja com familiares que estão geograficamente mais distantes e isoladas pela quarentena, vizinhos, amigos, colegas e pessoas que estão próximas. Um bate-papo por vídeo ou telefone, nem que seja por 5 minutos, ajuda a recarregar as energias e até dar um ânimo ao colega de trabalho que estava mais triste ou quieto em reunião em vídeo conferência.

“Estamos vivendo um momento delicado da história, com impactos da “quarentena” em todos os setores da economia. Mas acreditamos que este episódio vai moldar o futuro do mercado de trabalho, difundindo ainda mais o uso de novas ferramentas tecnológicas para gestão de pessoas e equipes, acesso às informações, adaptação de processos, inclusive com possíveis simplificações e até diferentes oportunidades profissionais”, afirma a executiva. “Caberá a cada empresa e colaborador se adaptar e aprender como trabalhar de maneira eficiente e flexível fora da empresa, com o cuidado e segurança que as empresas devem proporcionar ao trabalhador”.

Fonte: Janaína Rost, head da TackTMI (http://tacktmi.com.br)