O Mercado de Pinheiros, preparado durante a quarentena, oferece todos os tipos de produtos frescos à população. Em apenas um local é possível encontrar os ingredientes de quaisquer refeições, com garantia de qualidade. É uma ótima alternativa para uma boa alimentação neste período de preocupações em relação à saúde.

Limpeza e preparação

Os dirigentes do Mercado Municipal de Pinheiros informam à população que intensificaram a limpeza constante no seu interior, em todas as instalações. Também colocaram álcool gel para os clientes em todas as áreas de circulação e novas pias nas entradas para facilitar a higienização.

Delivery

Veja abaixo a listagem de quase todos os permissionários dos boxes que têm entrega em domicílio.

Modernização

O Mercado de Pinheiros, antes perdido em meio a paradas de ônibus, ambulantes e toda a sujeira do Largo da Batata, começou a se transformar em 2014, junto à melhora da região. Hoje, conta com empório de cervejas especiais, pizzaria napolitana e cevícheria. Tudo isso em meio a sacolões internos de frutas, empórios completos, peixarias com tudo, casas de carnes com produtos dos mais variados possíveis.

39 boxes completíssimos

Atualmente, o mercado possui 39 boxes divididos em: empório (venda de cereais, grãos, condimentos e especiarias, enlatados em geral, etc.), mercearia, frios e laticínios, charutaria, quitanda (venda de frutas, verduras e legumes), açougue, lanchonete, peixaria, avícola, cereais e floricultura.

Novas instalações e manutenção melhorada

Além dos novos boxes, o Mercado foi beneficiado com instalação de novos banheiros e manutenção da rede hidráulica e elétrica. Outro destaque é um espaço destinado à realização de oficinas e palestras.

Serviço delivery

Uma novidade: no Mercado Municipal de Pinheiros, quase todos os permissionários dos boxes têm entrega em domicílio, para facilitar ainda mais a vida de quem não pode ir fazer suas compras presencialmente, bem como todo o setor de gastronomia.

Confira:



Horário alterado

O Departamento de Abastecimento publicou um decreto para que os Mercados e Sacolões Municipais possam a operar com um horário mínimo de funcionamento: de terça a sábado, das 8h às 16h; domingo e segunda são pontos facultativos. De acordo com as suas necessidades, cada equipamento estimulou um horário de funcionamento. Confira:

Mercados Municipais

Mercado Municipal de Pinheiros – Eng. João Pedro de Carvalho Neto- rua Pedro Crispim , 89; segunda-feira a sábado: 08h às 16h. Estacionamentos cobertos e descobertos para suas compras e sistema delivery dos box e gastronomia;

Mercado Municipal Paulistano – rua da Cantareira, 306 – Terça-feira a sábado, das 6h às 16h;

Mercado Municipal Kinjo Yamato – rua da Cantareira, 377 – terça-feira a sábado, das 3h às 13h;

Mercado Municipal Prof.ª Adozinda Caracciolo de Azevedo Kuhlmann – Santo Amaro- rua Min. Roberto Cardoso Alves, 359 – Segunda-feira a Sábado: 08h às 16h

Mercado Municipal Rinaldo Rivetti (Lapa)- rua Herbat, 47 – Segunda-feira a sábado – 09h às 16h.

Sacolões Municipais

Sacolão Municipal João Moura – rua Galeno de Almeida, 607 – Segunda-feira a sábado, 7h às 18h, e domingo, das 7h às 13h;

Sacolão Municipal Butantã – rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 201 JD. PERI – Segunda a sábado, das 7h às 20h; domingo, das 7h às 13h;

Sacolão Municipal de Santo Amaro – rua Padre José de Anchieta, 953 – Segunda- feira a sábado, das 8h às 16h;

Sacolão Municipal da Lapa – rua Aristides Viadana, S/N – segunda-feira a sábado, das 8h às 16h; domingo. das 8h à 13h;

Sacolão Municipal Rio Pequeno – rua Desembargador Homero Pinho, 105 – Segunda a sexta-feira, das 7h às 16h; sábado e domingo, das 7h às 13h.