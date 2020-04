A estrutura física do hospital será composta por 200 leitos, sendo 192 de baixa complexidade e oito leitos semi-intensivos, com respiradores. O objetivo é garantir o atendimento para pacientes com Covid-19 que não apresentem alto risco, liberando leitos de UTI nos outros hospitais para pacientes em estado grave.

“Nesses espaços nós poderemos fazer o acompanhamento da população que não se encontra numa situação de alto risco, mas precisa de uma atenção do poder público”, disse o prefeito Bruno Covas.

O Instituto de Responsabilidade Social do Hospital Israelita Albert Einstein fará a gestão do espaço, que terá 520 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais.

“Os pacientes serão tratados durante um período entre 10 e 14 dias e encaminhados para suas casas, se estiverem recuperados. Aqui teremos oito leitos de estabilização, caso o quadro de saúde (do paciente) piore. Nesta circunstância, serão encaminhados para UTI de um dos hospitais da Prefeitura de São Paulo”, informou o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido.

Durante a apresentação do Hospital de Campanha do Pacaembu, o governador João Doria anunciou o repasse de R$ 50 milhões para a Prefeitura, para ações de combate ao coronavírus.

“Esses R$ 50 milhões serão utilizados nos hospitais de campanha do Pacaembu e Anhembi. Chegaremos a 2.100 leitos com o anexo que será feito no Hospital do M´Boi Mirim, e a previsão inicial é que teremos 725 leitos de UTI para tratar os pacientes com coronavírus. Essa iniciativa é feita em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Uma ação humanitária, com o objetivo de preservar vidas”, disse Bruno Covas.

Anhembi

Outros 1.800 leitos de baixa e média complexidade estão sendo montados no Hospital Municipal de Campanha do Anhembi. A implantação dos hospitais de campanha (Pacaembu e Anhembi) está sendo realizada pela Progen, empresa com expertise em montagem de estruturas provisórias e também na construção de hospitais, que é uma das sócias da Allegra Pacaembu.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, com essas medidas as ações da Prefeitura de São Paulo entram num novo estágio para o combate ao coronavírus. “Faremos grandes hospitais de campanha para abrigar as pessoas que ainda não estão agravadas nos nossos hospitais para poder internar as pessoas que precisam das UTIs. É uma nova fase. São iniciativas de um enorme impacto do ponto de vista de saúde pública”, afirmou.

As vagas nesses locais serão reguladas e disponibilizadas para pessoas que estão sendo atendidas em UBS e em hospitais. Novas estruturas como essas também poderão ser montadas em outras regiões da cidade, caso seja necessário.

Auxílio do Estado

O governador João Doria anunciou que o Estado repassou R$ 50 milhões para a Prefeitura de São Paulo. “Todos os valores deverão ser investidos para o custeio, a compra de insumos, e montagem e operação de hospitais de campanha, como o do estádio do Pacaembu”, disse o governador.

O dinheiro financiou parcialmente os hospitais de campanha em montagem no estádio do Pacaembu e no complexo do Anhembi, na capital, e centros de referência para atendimentos de baixa e média complexidade e compra de insumos hospitalares nas cidades menores do interior e do litoral. O objetivo é permitir que leitos de UTI fiquem livres para pacientes graves.

Prefeitura

A Prefeitura de São Paulo estima investir R$ 35 milhões em recursos próprios na montagem dos dois hospitais de campanha. “Agradeço muito por toda a ajuda e a parceria que o Governo do Estado tem tido com a Prefeitura de São Paulo. Trabalhamos hoje com o número de 2,1 mil leitos de retaguarda nos hospitais de campanha”, afirmou o Prefeito Bruno Covas.