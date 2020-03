Diante do atual cenário mundial e o avanço do corona vírus, o Rendez-Vous está adotando práticas incentivadas pela Organização Mundial da Saúde e Governo do Estado, tomando as medidas preventivas no estabelecimento para garantir um ambiente seguro. E para quem está em casa evitando a propagação do vírus, o restaurante disponibiliza promoções em seu cardápio nos principais aplicativos de delivery: UberEats, Rappi e James.

No UberEats, está disponível a promoção de Hambúrguer + Stella Artois ou Coca Cola por R$ 35. Há também a opção de R$ 25 de desconto em compras cima de R$ 65.

No Rappi, todos os snacks como Hambúrguer, batata fritas e os croques Crevette, Monsieur e da Madame, carros-chefe da casa, estão com 20% de desconto nas compras pelo aplicativo.

O Rendez-Vous também está incluindo opções de pratos como o Steak Frites com as três opções de molhos: Sauce Moutarde, de mostarda l’Ancienne e Dijon; Sauce Champignons, de cogumelos e Sauce Poivre, de pimenta verde no valor de R$ 65. Além disso, há mais 13 opções que estão disponíveis no Rappi: Ovos benedict e Suíços, Ovo Mollet, Mini tartare, Brunch Rendez-Vous, Brunch Pinheiros, Tartare de Salmão, Tartare de Boeuf, Cassoulet au croquete, Crevette Salade, Club Sandwich, Petit Gateau e Clafouti.

Quem quiser, também podem fazer encomendas através do telefone (11) 4564-0146 e retirar no estabelecimento. Os pedidos podem ser feitos das 8h às 22h, de terça-feira a domingo.

Serviço:

Rendez-Vous Bistrô

Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros

(11) 4564-0146

Instagram: @rendezvous.bistro