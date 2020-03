A capital se encontra num período de quarentena com o fechamento de boa parte do comércio e serviços não essenciais para conter a disseminação do novo coronavírus. Segundo o prefeito Bruno Covas, na cidade de São Paulo os bares e outros estabelecimentos da capital paulista já deveriam estar fechados desde o dia 20. “Com a edição do decreto estadual não há necessidade de um decreto municipal para fechamento de restaurantes a partir de terça-feira. Seguimos a orientação do decreto estadual”, disse.

O governador João Doria também lembrou os cuidados que devem ser tomados com a população mais idosa. “Protejam as pessoas com mais de 60 anos. Dê a elas o carinho, a proteção e não permitam que saiam das suas casas. Esta é a orientação dos médicos e uma prova de carinho”.

O Decreto municipal nº 59.285 foi assinado pelo prefeito Bruno Covas veda o funcionamento do comércio na cidade para atendimento presencial. Ação foi complementada com o decreto estadual nº 64.881, assinado pelo governador João Doria, que determina que os serviços de bares, cafés e restaurantes podem manter o funcionamento apenas em sistema de delivery e/ou drive thru.

“Isolamento social não é férias. Não é o momento de viagem, não é o momento de andar no parque, não é o momento de confraternização. O quanto mais as pessoas puderem ficar em casa, não é mais apenas um ato de higiene, mas um ato humanitário, de respeito ao próximo, de respeito à família, aos amigos, aos conhecidos. É importante insistir nessa tecla. Só com isso vamos passar melhor por essa pandemia. O isolamento social não é motivo para festejar”, enfatizou o prefeito Bruno Covas.

Estão excluídos do decreto estadual e poderão funcionar seguindo as recomendações sanitárias e de saúde. Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais.

Para o infectologista e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo, David Uip, as medidas de restrição, como as que foram adotadas, são fundamentais para retardar a evolução do vírus, diminuindo assim o número de infectados em todo o país. De acordo com as projeções dos infectologistas que atuam no Centro de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo, o pico do número de infectados deve acontecer entre os meses de abril e maio.

“Eu entendo que com as medidas tomadas pelo prefeito e pelo governador, isso vai ser conseguido. Nós temos hoje uma restrição de idas e vindas estimada em 60%, conforme informações da Vigilância Sanitária, e isso é muito importante, pois você conseguindo retardar o pico, você não sobrecarrega o sistema de saúde. Uma estratégia, adotada em muitos países, que estamos adotando aqui”, destacou o médico.

O cumprimento da quarentena será fiscalizado pelo estado e também pelas prefeituras. Aglomerações e festas ao ar livre, como os chamados “pancadões”, são considerados ilegais e deverão ser coibidos pela Polícia Militar.

Os serviços que podem permanecer abertos

Saúde humana e veterinária: Hospitais; Clínicas; Clínicas odontológicas; Farmácias;

Alimentação (não poderão permitir o consumo de alimentos no estabelecimento durante a quarentena): Supermercados; Hipermercados; Padarias; Açougues;

Segurança: Todo sistema de segurança pública ou privada;

Limpeza: Empresas de limpeza, manutenção e zeladoria (pública ou privada); Lavanderias;

Bancos: Serviços bancários, incluindo lotéricas, seguem funcionando normalmente;

Abastecimento: Transportadoras; Armazéns; Feiras livres; Postos de gasolina; Oficinas de automóveis e motocicletas; Serviços de transporte público (ônibus, trem, metro, táxi, aplicativos de transporte); Call Center; Pet shop; Bancas de jornais;

Veja a relação dos serviços que devem permanecer fechados: Bares; Cafés; Restaurantes; Casas noturnas; Shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres; Academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades interna; Espaços para festas, casamentos, shows e eventos; Escolas públicas ou privadas (*Bares, cafés e restaurantes podem manter o funcionamento em sistema de delivery e/ou drive thru).