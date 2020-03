A simulação de pandemia faz com que preparativos sejam feitos na esperança de melhorar o atendimento aos doentes. O Hospital de Clínicas recebeu mais leitos na UTI e um novo prédio será utilizado para o combate da doença. O Hospital ainda pretende receber doações.

Novo prédio no Hospital de Clínicas

O governador João Doria confirmou, nesta segunda-feira (23), que o maior prédio do Hospital das Clínicas, na capital, será transformado em um centro exclusivo de atendimento a pacientes infectados pelo coronavírus. O novo espaço começa a funcionar hoje (27).

“O maior complexo hospitalar da América Latina abre 900 leitos para tratar pacientes de coronavírus a partir de sexta-feira. Já temos 200 leitos em UTI prontos e mais 700 leitos estarão disponíveis até o dia 10 de abril”, afirmou o governador. “Temos 2,3 mil leitos de UTI exclusivamente para pessoas em tratamento do coronavírus no Estado”, acrescentou Doria.

Trata-se da maior mobilização da história do Hospital das Clínicas. Pacientes de outras especialidades médicas serão transferidos para outros sete institutos do complexo na capital. Se houver necessidade, o Instituto Central, que passa a contar só com pacientes da Covid-19 (doença causada pelo novo coronavírus), poderá ser ampliado com outros cem leitos de UTI.

“O que o Hospital das Clínicas vai fazer é dedicar um prédio exclusivamente para o enfrentamento desta crise. É o Instituto que tem 40% dos leitos de todo o complexo”, explicou o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

“Temos a disponibilidade de mais esses 900 leitos de forma imediata. Dentro desses, 200 são de terapia intensiva e assim podemos escalonar esse atendimento”, acrescentou o Secretário da Saúde.

UTI

No domingo (22), 38 novos leitos de UTI foram entregues ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) totalmente equipados para receber pacientes com a Covid-19. Localizados no 11º andar do Instituto Central, as unidades estão em fase final de calibragem de equipamentos e de contratação de pessoal e poderão receber pacientes a partir dos próximos dias. Apenas neste andar são 75 leitos destinados ao combate do coronavírus.

“Com a entrega de hoje, os 200 novos leitos de UTI já estarão funcionando a partir da próxima sexta-feira, dia 27 de março. Depois poderemos ter ainda mais 50 a 100 novos leitos de UTI aqui no Hospital das Clínicas”, disse o governador João Doria.

Os novos leitos serão oferecidos à população por meio de um convênio feito com a Secretaria de Estado da Saúde. As unidades fazem parte da nova UTI do hospital, que já possui 37 leitos em funcionamento e que já começaram a receber pacientes em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

A UTI possui leitos com isolamento de contato e respiratório com pressão negativa, suporte ventilatório de última geração, técnicas de cuidados para pacientes críticos e dependentes de múltiplas especialidades. Todos os pacientes deverão ser encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde. É preciso reforçar a orientação para que a população não procure diretamente o Hospital das Clínicas da FMUSP, uma unidade de alta complexidade.

As pessoas devem procurar, em caso de necessidade, as unidades básicas de saúde próximas de suas casas. Em caso de necessidade, elas serão encaminhadas para o HCFMUSP.

“É fundamental podermos contar com a excelência do Hospital das Clínicas da FMUSP para o enfrentamento dessa crise. A Secretaria de Estado da Saúde está dando todo o apoio para equipamentos e contratação de pessoal para que essas novas unidades ofereçam o melhor para nossa população”, afirma Germann.

Desde janeiro, o Hospital das Clínicas da FMUSP colocou em ação seu comitê de crise para se preparar para a chegada de pacientes graves que precisarem ser atendidos nas UTIs do hospital em decorrência do novo coronavírus.

Doações

Com a previsão de aumento do número de vítimas, profissionais do Hospital criaram uma campanha de arrecadação. A iniciativa visa em arrecadar R$ 10 milhões para auxiliar na compra de material para que os funcionários do local possam estar mais protegidos. A campanha pode ser acessada no link https://www.charidy.com/vempraguerra.