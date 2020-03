A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), informa que, desde o dia 17 de março, o atendimento nas unidades do Descomplica SP é realizado apenas após agendamento prévio na Central de Atendimento SP156, ou pelo site do Descomplica: https://agendadesc.prefeitura.sp.gov.br/agendamento.

As unidades da rede FAB LAB LIVRE SP, dos Digilabs e dos Telecentros estão fechadas, e as oficinas e cursos marcados anteriormente foram suspensos por tempo indeterminado. É importante lembrar que cidadãs e cidadãos poderão solicitar mais de 400 serviços online no portal SP156. Clique a lista completa e saiba como solicitar: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos-online.

Marca histórica

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), atingiu a marca de um milhão de atendimentos no Descomplica SP, programa que propõe um novo padrão de excelência no atendimento ao cidadão.

“Com o Descomplica SP, o munícipe tem acesso aos serviços essenciais da Prefeitura e de órgãos parceiros perto de sua residência, evitando seu deslocamento até outras regiões, garantindo conforto e atendimento em um único ambiente”, destaca o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós.

Inspirado no programa Poupatempo, do governo do Estado, o Descomplica SP dispõe de serviços de secretarias municipais como Cadastro Único, Seguro Desemprego, Intermediação de Mão de Obra, Bilhete Único para Idoso e Carteira de Trabalho, e de outros órgãos estaduais e federais.

O programa está alinhado com a nova Política Municipal de Atendimento ao Cidadão e sendo expandido, gradativamente, para toda a cidade. Em operação nas zonas leste, oeste, norte e sul da capital (São Miguel Paulista, Butantã, Campo Limpo, Santana/ Tucuruvi, Jabaquara e São Mateus), o Descomplica SP terá mais uma unidade inaugurada até o final de janeiro, na Penha.

Descomplica SP

Lançado pela Prefeitura em março de 2018, em um projeto-piloto na praça de atendimento da Subprefeitura de São Miguel Paulista, na zona leste, o programa registra índice de satisfação de 99% pelos usuários.

Uma das inovações do Descomplica SP é o atendimento lado a lado. Servidor e cidadão estão mais próximos, reforçando os conceitos de colaboração, parceria e transparência. É uma mudança de perspectiva que faz toda a diferença. Trata-se de uma medida simples – aparentemente só a retirada de um balcão, de uma bancada – mas que estimula a relação de confiança entre agente público e cidadão.

É um espaço de cidadania digital para conhecer, aprender e acessar serviços eletrônicos. Os atendentes são capacitados para entender a necessidade, identificar o serviço correspondente e ajudar o cidadão a realizar cada etapa do serviço. A ideia é simples: não dá para sair do Descomplica SP sem uma solução.

Butantã

Disposto em um espaço de 920 m² o serviço conta com 60 servidores capacitados para realizar, em média, 1.200 atendimentos diários. Os conceitos de acessibilidade integral garantem segurança e autonomia para usuários com deficiência física, auditiva ou visual.

O Descomplica SP Butantã dispõe de cerca de 300 serviços, de 11 órgãos e secretarias, como a recolocação no mercado de trabalho, o pedido de Seguro Desemprego, a solicitação de Bilhete Único para Idoso e Pessoa com Deficiência, além da emissão da Carteira de Trabalho, entre tantos outros. Conta, ainda, com totens para realização dos serviços do Poupatempo, como a solicitação de 2ª via do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e da SPTrans, com validação de créditos do Bilhete Único, além de correspondente bancário do Banco do Brasil.

“Uma cidade mais inteligente e humana é aquela que simplifica a vida das pessoas, transforma a gestão da Prefeitura e, principalmente, melhora o atendimento ao cidadão. É isso que estamos fazendo aqui”, destaca secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Daniel Annenberg.

O programa Descomplica SP está alinhado com a Política Municipal de Atendimento ao Cidadão e será expandido, gradativamente, para toda a cidade. Serão implantadas oito unidades até o final de 2020 no perímetro das Subprefeituras de São Mateus, Penha, Capela do Socorro e Jabaquara.