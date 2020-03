Diante das últimas notícias sobre os casos de coronavírus, fica difícil mantermos o controle de nossas preocupações com relação ao presente e o que nos aguarda no futuro. Sem dúvidas, esta pandemia gera uma ansiedade e insegurança que nos tira o foco e pode atrapalhar nossa rotina.

Assim como neste caso, há muitos outros momentos da vida que precisamos lidar com a ansiedade. Saber administrá-la, sem dúvida, é primordial para que as coisas não fiquem fora de controle. De acordo com o professor e naturopata Daniel Alan Costa, esse sentimento pode ser paralisante e atrapalhar o dia a dia. Por isso, deve ser classificado e encarado como doença que precisa ser tratada. “O excesso de preocupação com qualquer área da vida ou o medo exagerado por qualquer motivo pode ser um sinal de que o corpo precisa de ajuda para equilibrar essas emoções”, afirma o especialista.

Dentro da Naturopatia existem várias terapias integrativas que podem ajudar a controlar esses sintomas. Entre elas:

Cromoterapia – Cor azul: esta cor atua como um grande calmante, podendo ser utilizada em casos agudos como dor, inflamações, alergias inclusive as de pele. Atua nos casos de stress, estafa, convalescença, pressão alta, obesidade, taquicardia, palpitação, nervosismo, insônia, ira, irritabilidade, temperamento agressivo, ciúme, medo, insegurança, ansiedade e agitação.

Aromaterapia: o óleo de Patchouli (Pogostemon cablin), além de auxiliar na falta de concentração, alivia a ansiedade em condições relacionadas ao estresse. Também é possível usar o de Lavanda e o de Camomila Romana. “As propriedades harmonizadoras dos óleos essenciais vão oferecer um equilíbrio físico, mental e emocional duradouros aos alunos ou candidatos, por exemplo, extremamente importante no momento de tensão e ansiedade. É importante lembrar que os óleos essenciais não podem ser usados diretamente na pele.

Cristaloterapia: a terapia com os cristais consiste em equilibrar os corpos energéticos sutis e em consequência disto o corpo físico também entra em equilíbrio, pois um influencia o outro mutuamente. Existem diversas formas de se trabalhar terapeuticamente com os cristais. A mais comum é através da disposição deles sobre o corpo, que pode ser sobre a área a ser tratada ou sobre chakras, importantes centros de energia que regulam em níveis mais sutis a nossa saúde. Podemos ainda ter o uso de elixir de cristais, que é a preparação de água potencializada com a energia dos cristais no qual fazemos uso para garantir o nosso bem-estar.

Florais de Bach: atualmente são bem aceitos e promovem alívio por meio de fórmulas naturais. Trazem melhoras em tratamentos no âmbito emocional, ajudando quem passa por problemas como a ansiedade. Consultar um terapeuta é importante para ter uma fórmula personalizada que atenda da melhor forma a situação atual do paciente, mas no geral alguns florais podem ter uma boa atuação.

A combinação de florais chamada Rescue tem a função de agir rápido para alívio emocional e pode ser usado em situações nas quais a pessoa precisa reestabelecer o equilíbrio emergencialmente. O Impatiens é indicado para aqueles que tendem a querer que tudo se resolva na hora, imediatismo que traz ainda mais ansiedade no dia a dia. O Red Chestnut ajuda a diminuir a preocupação em excesso, aquela que é exacerbada e sem motivos reais. Já o Mimulus pode ser usado para complementar e colaborar para diminuir o medo de tudo.

Fitoterapia: devido às propriedades calmantes, a fitoterapia ajuda na ansiedade e a dormir bem. Neste caso, alguns chás como Passiflora, Camomila, Mulungu, Valeriana e Macela são recomendados. Confira as receitas de dois deles:

Limão, camomila e cidreira

1 xícara de açúcar mascavo (200 g)

Casca de 4 limões, camomila (2 g) e erva cidreira (2 g)

1 xícara de água. Ferver até o ponto de xarope.

Indicações: excelente efeito de modulação do humor, calmante, anti-hipertensivo. Tomar duas vezes ao dia por 15 dias.

Limão, passiflora (folhas do maracujá) e mulungu

1 xícara de açúcar mascavo (200 g)

Casca de 4 limões, passiflora (2 g) e mulungu (2 g)

1 xícara de água. Ferver até o ponto de xarope.

Indicações: calmante, relaxante muscular, insônia, depressão, ansiedade. Tomar 3 vezes ao dia por 30 dias.

Fonte: Daniel Alan Costa, especialista em Bases de Medicina Integrativa pelo Albert Einstein, professor de fitoterapia na USP e coordenador geral dos cursos do Instituto Imparare (www.imparare.com.br)