Em virtude do combate travado globalmente contra a pandemia de coronavírus, o Clube Paineiras do Morumby decidiu colocar a sede do clube à disposição das autoridades governamentais e de Saúde Pública de São Paulo. A iniciativa tem por objetivo apoiar quaisquer necessidades das autoridades públicas, como por exemplo na acomodação de leitos provisórios para as vítimas da doença.

Um desdobramento dessa inciativa foi uma ação conjunta da Acesc (Associação de Clubes Esportivos e Sócios-Culturais de São Paulo) com o Sindi Clube (Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo). Eles conseguiram acionar os clubes paulistas, estendendo a atitude a outros 18 clubes entre os maiores do Estado de São Paulo, que também ofereceram suas instalações ao poder público.

Em carta aberta, a Acesc e o Sindi Clube, numa ação conjunta, colocaram oficialmente as instalações dos clubes abaixo relacionados à inteira disposição. A carta foi assinada pelo Presidente do Sindi Clube, Paulo Movizzo, pela Presidente da Diretoria Executiva da Acesc, Monica Tabacnik Hutzler, pelo Presidente do Conselho Superior da Acesc, Sérgio Nabhan, e por inúmeras associações locais.

“Trata-se de um momento decisivo para todos. É hora de fazer o certo, de arregaçarmos as mangas e nos unirmos pelo bem geral da população. Cada gesto conta”, afirma o presidente do Clube Paineiras do Morumby, Sérgio Nabhan e que também preside o Conselho Superior da Acesc.

Os clubes da região manifestaram-se alinhados aos esforços da Organização Mundial da Saúde – OMS e das Organizações Governamentais brasileiras no combate à pandemia do coronavírus (COVID-19). No ofício afirmam que o ato tem em mente nesse momento a prioridade do bem-estar coletivo e “motivados pelo cumprimento de nosso dever não apenas junto ao país, mas principalmente à população brasileira”.

São signatários da carta os clubes: Alphaville Ténis Clube, Anhembi Tênis Clube – ATC, Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo, Clube Alto dos Pinheiros, Clube Atlético Monte Líbano, Clube Athletico Paulistano, Clube Atlético Ypiranga, Clube Circulo Militar de São Paulo, Clube de Campo São Paulo, Clube Esportivo Helvetia, Clube Esportivo da Penha, Clube Hebraica SP, Clube Paineiras do Morumby, Esporte Clube Pinheiros, Esporte Clube Sírio, Ipé Clube, Rio Pardo Futebol Clube, São Paulo Athletic Club – SPAC.

“A coletividade está no DNA dos clubes, somos organismos coletivos. E como entidades representantes dessa categoria, Acesc e Sindi Clube, não poderíamos deixar de cumprir com nosso dever não apenas para com o País, mas com a população. Todos juntos, é como venceremos essa guerra”, complementa Nabhan.

Clube Paineiras do Morumby

Em nota, o Clube Paineiras do Morumby reforçou sua intenção. “Tendo em vista a prioridade máxima nesse momento do bem-estar coletivo, o Clube Paineiras do Morumby coloca suas instalações à disposição”, afirmaram.

Associados incentivaram a iniciativa. Um dos depoimentos dizia: “Esse é o presidente do clube Paineiras do Morumbi Sergio Nabhan Nabhan e também presidente do Conselho Superior da Acesc, e junto com a Moniquinha Mônica Tabacnik Hutzler, presidente da Diretoria Executiva da Acesc, desenvolvendo um trabalho que só tem meu respeito e minha admiração! Parabéns, Nabhan! Parabéns, Moniquinha!”.

Governador agradece iniciativa

Em carta aos presidentes das entidades, o governador João Doria agradeceu a iniciativa neste momento delicado. “Satisfação em saber da disponibilização das instalações dos clubes associados e filiados ao Acesc e Sindi em prol das atuais necessidades da saúde pública. Iniciativas de apoio e solidariedade muito contribuem para a luta que enfrentamos no nosso estado e país. Parabéns pelo compromisso com o interesse público e serviço à coletividade, manifestado na ação conjunta resultante do diálogo e mútuo entendimento entre as entidades associadas e filiadas”, escreveu na nota.

Esporte Clube Pinheiros

O Esporte Clube Pinheiros divulgou a seguinte nota de esclarecimento em relação ao período que enfrentamos. O clube é uma das principais potências olímpicas do país. Leia a nota na íntegra abaixo:

“O Esporte Clube Pinheiros, o maior clube esportivo da América Latina, desde a chegada do COVID-19 ao Brasil vem seguindo com atenção as recomendações das autoridades sanitárias visando a segurança dos seus associados, atletas e funcionários.

Foi criado um comitê para deliberar as ações a serem tomadas, composto de vários diretores e associados incluindo o Diretor Médico e o Diretor de Esportes Olímpicos.

Dia 12 de março foram anunciadas as primeiras medidas de prevenção: todos os espaços fechados do clube ficariam fora de operação a partir de 16, as atividades em ambientes abertos e com ventilação apropriada seguiriam em operação. Atletas e técnicos que retornaram de viagem ao exterior deveriam observar quarentena obrigatória de 14 dias, mesma recomendação foi feita aos associados.

Dia 16 de março, o comitê se reuniu novamente e diante do novo contexto da pandemia anunciou, por volta das 18h, novas medidas suspendendo o treinamento de atletas e associados, fechamento do estacionamento principal (rua Tucumã), cancelamento de todos os eventos e o fechamento da maioria dos restaurantes.

A matéria veiculada no blog Olhar Olímpico afirma que apenas os atletas de alto-rendimento seriam proibidos de treinar, o que não é verdade. Não é verdade também que o presidente tomou a decisão de fechar o clube a partir do dia 18 devido à pressão de associados, esta foi uma decisão técnica onde pesou principalmente o fato prefeito Bruno Covas de decretar, às 21h de ontem, estado de emergência na cidade de São Paulo.

A preocupação principal do Esporte Clube Pinheiros é garantir a segurança de todos seus frequentadores e toma decisões de forma dinâmica conforme o avanço da Pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cabe salientar que o jornalista Demétrio Vecchioli não procurou o Esporte Clube Pinheiros para verificar a veracidade dos fatos preferindo escrever sua matéria baseado apenas em informações fornecidas com parcialidade por um grupo de associados.

O Esporte Clube Pinheiros é uma instituição com mais de 120 anos, que tem orgulho da sua história de glórias esportivas. O esporte na nossa instituição é e sempre será valorizado.

Lamentamos que o UOL, um dos maiores portais de notícias do Brasil, veicule este tipo de informação que ao faltar com a verdade provoca instabilidade num momento em que o Brasil e o esporte Brasileiro precisam estar mais unidos do que nunca”.