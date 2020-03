O coronavírus não acomete os animais. Não se sabe muito ainda sobre o vírus que provoca a doença. Mas as recomendações com os cães e gatos é de evitar passeios, manter os cuidados de rotina como a vacinação e vermifugação atualizadas e mantê-los em ambiente domiciliar.

O coronavírus canino fez mais de 80 mil vítimas fatais nos anos 80 e é da mesma família do vírus atual, apesar de infectar hospedeiros específicos, e nada mais justo que seguirmos algumas regras para mantermos a saúde em dia de nosso amigo de quatro patas. “Não é seguro passear com seu pet, já que a recomendação é que todos fiquem em ambiente domiciliar”, explica a doutora Juliana Ferreiro Vieira, coordenadora clínica do Hospital Veterinário Prontvet.

“O vírus pode ser transmitido de forma indireta, através de contato com objetos que foram manuseados por pessoas infectadas. Pensando no caso dos animais, embora não tenha evidência conclusiva deles poderem fazer esse trânsito nos pelos e pele, a orientação é que seja evitado ao máximo o contato dos animais com pessoas fora do ambiente domiciliar e manter a higiene adequada das mãos”, completa a especialista.

Entre as dicas estão a de utilizar brinquedos para distrair o animal em casa, procurar um médico-veterinário para vacinação e vermifugação adequada e evitar o contato com tutores estranhos e longe do ambiente domiciliar. Juliana Ferreiro Vieira esclarece as dúvidas mais comuns em relação ao assunto:

– Muitos tutores andam desesperados com medo de contrair coronavírus de seu pet. Existem motivos para tal preocupação?

Juliana Ferreiro Vieira: Como já orientado pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), “a propagação atual do vírus Covid-19 é resultado exclusivo da interação de humanos, não existe nenhuma evidência de que os cães e gatos possam transmitir e muito menos desenvolver essa doença”. Porém caso seu animal apresente algum sintoma procure o serviço médico veterinário.

– Vendo pelo lado inverso, um humano pode contaminar seu animal ou o Covid-19 não é transmissível aos animais?

JFV: Não há evidências até o momento que os cães e gatos possam desenvolver a Covid-19. Porém a OMS, WSAVA, CFMV E OIE orientam que as pessoas doentes façam isolamento em relação a pessoas e animais, passando os cuidados do seu animal a um parente próximo. De modo nenhum é indicado o abandono de animais.

– O que devemos orientar aos tutores que têm levado seus cães com máscara para passear. Isso é correto?

JFV: Como os animais não apresentam evidências até o momento de desenvolverem a doença, não há nenhuma recomendação de uso de máscaras, mesmo porque esse tipo de atitude pode gerar desconforto, favorecendo um pobre grau de bem-estar na espécie. Mesmo para humanos a recomendação é o uso de máscaras somente pelos doentes, já que o uso em pessoas saudáveis pode até acarretar infecções fúngicas, quando estas apresentam-se úmidas.

– Com governantes pedindo para as pessoas ficarem em casa, é seguro sair com o pet para passear? O que fazer?

JFV: Não é seguro passear com seu pet, mesmo porque a recomendação é que todos fiquem em ambiente domiciliar. A orientação é que promova possibilidades dentro de casa para que seu animal possa realizar as “necessidades fisiológicas” e que o proprietário promova enriquecimento ambiental, como uso de brinquedos, brincadeiras e locais adequados para descanso, promovendo um maior bem-estar aos animais.

– Quais os sintomas do coronavírus canino?

JFV: As principais manifestações clínicas do coronavírus entérico dos cães são vômito, diarreia, perda de apetite, febre e apatia. Vendo seu animal de estimação com um dos sintomas, consulte seu veterinário, já que existem exames disponíveis para o coronavírus entérico que realizam o diagnóstico em minutos.

Fonte: Juliana Ferreiro Vieira, coordenadora clínica do Hospital Veterinário Prontvet (www.prontvet.com.br)