O “menu executivo” surgiu nos anos 2000 com o propósito de acabar com o desperdício daqueles ingredientes que foram exageradamente comprados ou até mesmo uma oportunidade para conhecer restaurantes sofisticados em que a conta, em um dia normal, não caberia no bolso. Essa proposta fez sucesso e hoje, restaurantes espalhados por São Paulo apresentam um menu personalizado, servido nos dias de semana e democratizam a experiência proporcionada nos estabelecimentos.

Na região do Bixiga, o Jamile oferece um menu executivo com 5 pratos diferentes para cada dia da semana. Destaque para o Picadinho com arroz, feijão, farofa e ovo pochê, que é servido todas as quartas-feiras, na hora do almoço. O menu custa R$ 55 e ainda contempla sugestões do chef de uma entrada e sobremesa.

Na unidade do Jardins, o Santo Grão criou recentemente um cardápio exclusivo, que funciona de segunda a sexta-feira a partir das 12h e traz receitas com ingredientes mais leves, aderindo aos orgânicos e opções vegetarianas. Os pratos custam R$ 39 e mudam sazonalmente. Uma das sugestões é o Penne com Sálvia feito com lascas de frango orgânico, rúcula, tomates cereja, creme de leite e parmesão. A omelete trufada faz sucesso entre os vegetarianos, leva espinafre, queijo Gruyère e acompanha salada de folhas verdes.

O conceituado restaurante japonês Kitchin conta com três seleções de pratos executivos. O “Combinado Executivo” é servido com 3 unidades de sashimis de salmão, 3 unidades de sashimis de atum, 5 unidades de sushis variados, 4 unidades de uramakis por R$ 72. Já no “Teishoku Executivo” o cliente pode escolher por 2 acompanhamentos do dia, 3 unidades de sashimis de salmão, 2 unidades de sashimis de atum, 3 unidades de sushis variados, 2 unidades de uramakis, 1 anchova ou salmão grelhado, 1 gohan e 1 missoshiro (R$ 79).

O conceituado Tre Bicchieri apresenta um menu executivo na unidade da Mena Barreto por R$ 95. O couvert, antepasto e sobremesa variam conforme o dia da semana. Dentre os principais o cliente pode escolher por uma das sugestões do renomado chef Rodrigo Queiroz. Destaque para o Gnocchi alla D’iavola, que é feito com molho de tomates San Marzano, manjericão e linguiça picante. Outra boa pedida é a Bracciola Ripiene Con Pure di Patate, preparado com filé mignon recheado de cenoura, pancetta e cebola, servido com purê de batatas.

Serviço:

Jamile Restaurante

Rua Treze de Maio, 647 – Bixiga

Horário: menu executivo servido de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h

Instagram: @jamile_restaurante

Santo Grão | Jardins

Endereço: Rua Oscar Freire, 413 – Jardins

Horário de funcionamento: Segunda a quinta-feira, das 7h30 à 0h; sexta-feira, das 7h30 à 1h; https://santograo.com.br

Kitchin | Itaim

Rua Iaiá, 83, Itaim

Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h; sexta-feira, das 12h às 15h e as 19h às 0h30

Tre Bicchieri | Itaim

Rua General Mena Barreto, 765

Horário de funcionamento: Almoço, de segunda a quinta-feira, das 12h às 15h; sexta-feira, das 2h às 16h; sábados, das 12h às 16h30; domingo e feriados, das 12h às 17h.

www.trebicchieri.com.br